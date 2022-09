Társadalom

A francia kormány minden nő számára ingyenessé teszi az esemény utáni tablettát

A kormány a szexuálisan terjedő betegségek szűrését is ingyenessé teszi a 26 év alattiak számára, orvosi beutalóra sem lesz szükség. 2022.09.21 15:24 MTI

Franciaországban minden nő számára, kortól függetlenül ingyenes lesz a sürgősségi fogamzásgátlás avagy az esemény utáni tabletta a gyógyszertárakban, vény nélkül - jelentette be Francois Braun egészségügyi miniszter a 20 Minutes ingyenes napilapnak adott interjúban.



"A nők fogamzásgátlását illetően megerősítjük a nők védelmét azzal, hogy kortól függetlenül ingyenessé tesszük vény nélkül az esemény utáni tablettát" - fogalmazott a tárcavezető.



Az eleinte csak a kiskorú lányok, az év eleje óta pedig minden 25 év alatti nő számára a gyógyszertárakban ingyenesen kérhető tabletta minden francia nő számára ingyenessé válik, mert "a kormány konkrétan tesz azért, hogy a nők anyagi okokból ne mondjanak le a sürgősségi fogamzásgátlásról, ez ugyanis jelenleg a legfőbb indoka a lemondásnak" - jelezte közleményében Isabelle Romem, a nők és a férfiak közötti egyenlőségért felelős kormánytag. "Miközben a konzervativizmus erősödését látjuk Európában és a világon, a mi kormányunk most is bebizonyítja, hogy a nők és férfiak közötti egyenlőség, valamint a nőknek a saját testük feletti rendelkezéshez való joga abszolút prioritást élvez" - tette hozzá.



A kormány a szexuálisan terjedő betegségek szűrését is ingyenessé teszi a 26 év alattiak számára, orvosi beutalóra sem lesz szükség.



Mindkét intézkedés a társadalombiztosítás finanszírozását 2023-ra előíró törvénytervezetben szerepel, amelyet szeptember 26-i ülésén vitat meg a kormány.