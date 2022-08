Egészség

Napi tíz perc séta megnövelheti az élettartamot 85 év felett

Az életkortól függetlenül minden felnőttnek azt javasolják, hogy hetente legalább 150 percet töltsenek mérsékelt vagy 75 percet erőteljes fizikai aktivitással. 2022.08.24 20:18 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Heti bő egy óra, tehát napi tíz perc gyaloglás megnövelheti az élettartamot 85 év felett - derül ki egy dél-koreai kutatásból, amelyet a pénteken Barcelonában kezdődő Európai Kardiológuskongresszus alkalmából ismertettek.



A szöuli Indzse Egyetem kutatói szerint a rendszeres testmozgás, akár egy séta is, csaknem 40 százalékkal csökkenti a halálozás kockázatát 85 év felett.



Az életkortól függetlenül egészségügyi szakértők minden felnőttnek azt javasolják, hogy hetente legalább 150 percet töltsenek mérsékelt vagy 75 percet erőteljes fizikai aktivitással. Csakhogy az ülve töltött idő aránya az életkor előrehaladtával inkább növekszik, és egyre jobban lecsökken a fizikai aktivitás - mutat rá a kongresszus szervezői által szerdán közzétett kutatás vezető szerzője, Mu Njun Dzsin. A kutatás eredményei alapján legalább heti egy óra mozgás mindéképpen ajánlott 85 éves kor felett, leegyszerűsítve ez napi legalább 10 percet jelent.



A kutatók a dél-koreai egészségbiztosító idős emberek adatait rögzítő adatbázisát használták fel. A vizsgálat 7047 85 éves vagy annál idősebb emberre terjedt ki, akik 2009 és 2014 között részt vettek egy országos egészségügyi szűrőprogramban. A 87 év átlagéletkorú csoport tagjai esetében azt firtatták, mennyi időt töltenek ráérősebb gyaloglással, mennyit erőteljesebb aktivitással, mint a gyorsabb gyaloglás vagy a biciklizés, és mennyit erős intenzitású mozgással, mint a futás.



A válaszokból kiderült, hogy a résztvevők több mint fele (57,5 százalék) még lassú sétát sem végzett napi gyakorisággal, 8,5 százalékuk sétált összesen legalább egy órát egy hét alatt; 12 százalékuk 1-2 óra közötti időtartamot töltött sétával, 8,7 százalékuk 2-3 órát és 13,3 százalékuk több mint 3 órát mozgott. A résztvevők egyhetede (14,7 százalék) fejtett ki közepes és csak 10,9 százalékuk erőteljes fizikai aktivitást. Mindössze 7,6 százalékuk tett eleget a kevésbé megerőltető és az intenzívebb mozgásokat is javasló ajánlásoknak. A programnak azon 2996 résztvevője közül, akik a heti rendszeres, lassabb mozgás előírásainak megfeleltek, mindössze egyharmad, 999 végzett emellett visszafogottabb vagy erőteljesebb fizikai aktivitást.



A kutatócsoport megvizsgálta a rendszeres séta, a szív- és érrendszeri betegségekben való elhalálozások, a bármilyen okból való elhalálozások, valamint az intenzívebb mozgásformák végzése közötti összefüggéseket. Azt találták, hogy a rendszeres testmozgást nem végzőkhöz képest a heti legalább egy óra fizikai aktivitást végző időseknél 39 százalékkal volt kisebb a szív- és érrendszeri betegségek és 40 százalékkal a bármilyen ok miatti halálozás kockázata.