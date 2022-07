Életmód

Ezért agresszívak egyes férfiak, ha isznak

Egy új tanulmány szerint az alkohol másképp hat a hím és nőstény egerek agyi aktivitására: a hímek hajlamosabbak a viselkedésbeli és érzelmi változásokra.



Az eNeuro című lektorált tudományos folyóiratban hétfőn közzétett tanulmány szerint az alkohol megváltoztatja a basolaterális amygdala (BLA) nevű agyi terület aktivitását, ami gyakran okoz hangulati zavarokat, például szorongást és félelmet az egereknél és az embereknél egyaránt. A kutatók kimutatták, hogy "az akut és ismételt alkohol-expozíció megváltoztathatja a BLA-ban a hálózati oszcillációkat (a szinkronizált agyi aktivitás hangulatot és viselkedést befolyásoló változásai), amelyek a félelem és a szorongás viselkedéses kifejezését szabályozzák".



"Továbbá nemi különbségeket mutattunk ki az alkoholnak a BLA hálózati állapotokat moduláló képességében" - mondták a bostoni Tufts Egyetem tudósai.



A kutatók alkoholt adtak egereknek, és elemezték az amigdala oszcillációs állapotainak változásait. A vizsgálatok kimutatták, hogy a hatás eltérő volt a hím és a nőstény alanyoknál, különösen ismételt alkoholfogyasztás után. A nőstények oszcillációs állapotára nem volt hatással - annak ellenére, hogy agyi aktivitásuk az alkohol hatására is megváltozott -, míg a hímekre egyértelműen hatással volt, és viselkedésbeli változásokat mutattak.



A kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy ez a különbség a GABAA receptort tartalmazó alegységhez kapcsolódik, amely érzékeny az alkoholra és a szorongásra, de a petefészek szteroid hormonok modulációjára is.



Amikor ugyanis a tudósok megismételték a kísérletet olyan hím egereken, amelyeknek nem volt ilyen alegysége, azok a nőstényekhez hasonlóan reagáltak az alkoholra.



Bár további kutatásokra van szükség bizonyos más tényezők, például az alkohollal szembeni érzékenység vagy tolerancia értékeléséhez, a szerzők úgy vélik, hogy a tanulmány potenciálisan "egy új mechanizmusra utal, amely közvetíti az alkoholnak az affektív állapotokra gyakorolt hatását".



A publikáció kevesebb mint egy évvel egy másik tanulmány után jelent meg, amelyben az Arizonai Egyetem kutatói azt állították, hogy a nők hajlamosabbak a túlzott alkoholfogyasztásra, mivel úgy tűnik, hogy a stressz jelentősebb kiváltó okot jelent számukra. A nőknél nagyobb valószínűséggel alakulnak ki az alkohollal kapcsolatos betegségek is - állították a tudósok.