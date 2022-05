Egészség

SE: súlyosabb tüneteket tapasztalhatnak idén a pollenallergiások

Az idei szezonban az átlagosnál súlyosabb tüneteket is okozhatnak a pollenek az arra allergiásoknál, sok embernek komolyan romlott az életminősége az erős allergiaszezon miatt - hívta fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem (SE) Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika adjunktusa az asztma világnapján.



Kraxner Helgát az intézmény keddi, az MTI-hez eljuttatott közleményében idézik: az enyhe tél és a szárazabb tavaszi időjárás miatt nagyobb lehet a levegő pollenkoncentrációja, így súlyosabb tüneteket tapasztalhatnak az allergiások. A klinikán erőteljesen növekedett a betegforgalom, a korán és erősebben érkező allergiaszezon miatt - közölte a szakember.



A hatékony terápia kialakítása és a gyógyszerek beállítása mellett életmódbeli változásokkal is javítható az allergiások élete. A gyakori hajmosás, ruha- és ágyneműcsere, pollenszűrős szúnyoghálón keresztüli szellőztetés segíthet a tünetek enyhítésében - fűzte hozzá.



Érdemes emellett sós orrmosó folyadékot is használni, amely eltávolítja az irritáló anyagokat és a pollent - javasolta Kraxner Helga.