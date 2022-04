Életmód

A 2-es típusú cukorbetegség miatt több tucatnyi egyéb betegség kockázata nő meg

A cukorbetegségben szenvedőknél átlagosan öt évvel korábban alakultak ki ezek az egészségügyi problémák, mint a cukorbetegségben nem szenvedőknél. 2022.04.10 06:21 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A 2-es típusú cukorbetegség miatt több tucatnyi egyéb betegség kialakulásának kockázata nő meg, köztük a ráké, a vesebetegségé és neurológiai betegségeké is - ezt állapította meg a Cambridge-i Egyetem kutatóinak új tanulmánya.



A The Guardian online kiadásában ismertetett tanulmányt, amely még szakértői bírálatra vár, a Diabetes UK szakmai konferencián mutatják be.



A szakértők a középkorúak egészségét vizsgáló eddigi legátfogóbb megfigyeléses tanulmányban, amelybe 2-es típusú cukorbetegségben szenvedő és nem cukorbeteg pácienseket vontak be, megállapították, hogy a cukorbetegség 57 egyéb betegség nagyobb gyakoriságával hozható kapcsolatba. A cukorbetegségben szenvedőknél átlagosan öt évvel korábban alakultak ki ezek az egészségügyi problémák, mint a cukorbetegségben nem szenvedőknél.



A szakértők az eredményeket szembeszökőnek és riasztónak nevezték. Kiemelték, hogy sürgősen csökkenteni kell a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának kockázatát.



A kutatásban a brit Biobankból és háziorvosi nyilvántartásokból származó 3 millió ember adatait és 116, a középkorúak körében gyakran előforduló betegséget vizsgáltak. A 2-es típusú cukorbetegségben szenvedőknél a betegségek közül 57 esetében magasabb volt a kockázat. A daganatos betegségek kockázata 9 százalékkal nőtt meg.



A 2-es típusú cukorbetegségben szenvedőknél 5,2-szer gyakoribb volt a végstádiumú vesebetegség, 4,4-szer nagyobb a májrák és 3,2-szer nagyobb a makuladegeneráció kockázata. A keringési betegségek terén 31 betegség közül 23-ban volt nagyobb a kockázat.

A 2-es típusú cukorbetegség mind a 11 egészségügyi kategóriában a rossz egészségi állapot magasabb kockázatával járt együtt, 2,6-szor gyakoribbak voltak a neurológiai problémák, 2,3-szor gyakoribbak a szemproblémák, 1,9-szer gyakoribbak az emésztési problémák és 1,8-szor volt nagyobb a mentális betegségek kialakulásának kockázata.



A tanulmány a 30 év feletti emberekre összpontosított. A szakértők megállapítása szerint az 50 éves kor alatt diagnosztizált 2-es típusú cukorbetegség nagyobb egészségügyi kockázatokkal jár.



"A tanulmány riasztó részletességgel számol be arról, hogy a 2-es típusú cukorbetegségben szenvedő középkorúaknál milyen gyakori a rossz egészségi állapot. Emellett a kutatás rámutat a cukorbetegségnek a szervezetre gyakorolt kiterjedt és súlyos hosszú távú hatásaira is" - értékelte az eredményeket Elizabeth Robertson, a Diabetes UK kutatási igazgatója.



Mint hozzáfűzte: nagyon fontos, hogy a 2-es típusú cukorbetegségre hajlamos páciensek kockázatát csökkentsék, azoknak pedig, akiknél már kialakult a betegség, biztosítsák a rendszeres ellátást és támogatást, hogy elkerülhető legyen a súlyos szövődmények kialakulása.



A kutatás egyik vezetője, Luanluan Sun hangsúlyozta, hogy vizsgálatuk alapján a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának megelőzése és késleltetése "alapvető fontosságú" ahhoz, hogy a középkorúak egészségi állapota ne romoljon.