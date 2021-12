Életmód

Kiderült, melyik a világ legrészegebb országa

Az ausztrálok lettek a világ legsúlyosabb ivói, miután 2020-ban közel kétszer annyit fogyasztottak alkoholt a részegség határáig, mint máshol - derült ki egy évente végzett nemzetközi felmérésből.



A 2021-es globális kábítószer-felmérésen 22 országból több mint 32 000 ember számolt be drog- és alkoholfogyasztásáról. A csütörtökön közzétett jelentés szerint az ausztrál válaszadók havonta több mint kétszer (évente körülbelül 27 alkalommal) rúgtak be, míg a globális átlag körülbelül 14 alkalom, vagyis valamivel több mint havi egy volt.



Dánia és Finnország holtversenyben végzett a második helyen, mindkét ország válaszadói arról számoltak be, hogy tavaly közel havi kétszer rúgtak be. A felmérés a részegséget olyan helyzetként határozta meg, amikor a fizikai és szellemi képességek olyan mértékben károsodtak, hogy az egyensúlyérzék, a figyelem és a beszéd nem volt kontrollálható. A mexikói ivókról derült ki, hogy a legkevésbé valószínű, hogy megtapasztalják ezt az állapotot.



Az ausztrál válaszadók csaknem negyede sajnálta az ivási szokásait, és a Down Under-i résztvevők közel háromnegyede számolt be arról, hogy nem örült annak, hogy "túl sokat és túl gyorsan ivott". Az ír ivók érezték azonban a legrosszabbul magukat a részegség miatt, több mint egynegyedük "azt kívánta, bárcsak kevesebbet ivott volna, vagy egyáltalán nem ivott volna".



Az ausztrál ivók a finn válaszadókkal holtversenyben a lista élén álltak akkor is, amikor az alkohollal kapcsolatos "súlyos" helyzetekben sürgősségi orvosi ellátást kellett kérniük. Mindkét országban az orvosi segítség igénybevételének aránya majdnem háromszorosa volt a globális átlagnak, ami további nyomást gyakorol a Covid által sújtott állami egészségügyi rendszerekre.



Monica Barratt, a felmérés vezető kutatója a The Latch ausztrál hírportálnak elmondta, hogy az országban az emberek a Covid-19 járvány idején "ráálltak a sörre", mivel a legtöbb régióban elkerülték a más országokban az elmúlt évben tapasztalt hosszabb zárlatokat. Victoria kivételével a legtöbb államban és területen csak rövidre és szűken vették a zárlatokat, ami lehetővé tette, hogy a vendéglátóhelyek nyitva maradjanak, és több rendezvényt tartsanak.