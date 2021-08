Egészség

Javult a magyarok általános egészségértése

Javult a magyarok egészségértése a legtöbb területen, és emelkedett azoknak a száma, akik könnyebben megtalálják és jobban értik az egészséggel kapcsolatos információkat az elmúlt hat évben - közölte reprezentatív felmérése alapján az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete szerdán az MTI-vel.



A közlemény szerint a 2015-ben és 2021-ben végzett országos felmérésből kiderült, hogy a magyarok a korábbinál könnyebben találnak információt az őket érintő betegségek tüneteiről: 2015-ben a megkérdezettek 30 százaléka, 2021-ben már a válaszadók 45 százaléka állította, hogy könnyű ilyen információt szerezni.



Az idei kutatásban a résztvevők 92 százaléka szerint inkább könnyű vagy nagyon könnyű információt találni a koronavírusfertőzés tüneteiről és kezelési lehetőségeiről, valamint hasonló arányban gondolják a magyarok, hogy értik is a védekezési lehetőségeket - írták.



Hangsúlyozták: ugyanakkor 10 százalék felett van azoknak az aránya, akiknek a betegségükhöz kapcsolódó egészségügyi információk megszerzése nehézséget okoz, és a válaszadóknak közel 20 százaléka jelezte, hogy nehéz megértenie az élelmiszerek csomagolásán olvasható információkat.



Az egészségértés szintje alacsonyabb a kisebb településen élők és alacsonyabb iskolai végzettségűek esetében - tették hozzá.



A felmérésből kiderült az is, hogy 19-ről 6 százalékra csökkent azoknak az aránya, akiknek nehézséget okoz megérteniük, amit az orvosuk mond.



A védőoltásokkal kapcsolatos egészségértés kiugró eredményt mutat: 2015-ben a megkérdezettek több mint 20 százalékának nehézséget okozott megérteni, hogy miért van szüksége védőoltásokra, 2021-re viszont ezeknek az aránya 4 százalékra csökkent - írta az egyesület, amely szerint ez valószínűleg a koronavírus-járványnak köszönhető.



Kitértek arra is, hogy konkrét döntési helyzetben kevésbé magabiztosak a válaszadók: a válaszadók 17 százalékának nehézséget okoz dönteni arról, hogy beadassa-e magának a koronavírus elleni oltást.



A közleményben tudatták azt is, hogy 2021-ben hatodik alkalommal hirdetik meg a kétmillió forint díjazású Nekem Szól! Egészségértés Díjat, amelynek fókuszában idén az egészség élethosszon át tartó megőrzése áll.



A pályázatra október 3-ig lehet jelentkezni a www.nekemszol.hu honlapon. A pályázatról további információ a www.facebook.com/nekemszol oldalon olvasható.