Tudomány

Az erdőtüzek füstjének belélegzése növeli a koraszülés kockázatát

Növeli a koraszülés kockázatát az erdőtüzek füstjének belélegzése - állapította meg egy amerikai kutatás, amelyet a kaliforniai erdőtüzek miatt végeztek amerikai tudósok.



A Stanford Egyetem tanulmánya, amely augusztusban jelent meg az Environmental Research című szaklapban, úgy becsülte, hogy az erdőtüzek füstjének hatása 2007 és 2012 között akár 7000 plusz koraszülést is okozhatott Kaliforniában.



A kutatók több mint hárommillió születési adatot vetettek össze a műholdas és földi adatokkal, amelyek azt mutatták, hogy Kalifornia egyes részein mennyire voltak kitéve az erdőtüzek füstjének a kismamák. Megállapításuk szerint minél több napig volt egy anya a terhesség alatt az erdőtűz füstjében, annál nagyobb volt a koraszülés valószínűsége. "Azt találtuk, hogy egyheti füstterhelés 5 százalékkal növelte a koraszülés kockázatát, egyhavi füstterhelés pedig 20 százalékkal" - idézte a The Guardian Sam Heft-Nealt, a tanulmány vezető szerzőjét.



Az eredmények további bizonyítékot szolgáltatnak arra, hogy a füst és az égésből származó apró, 2,5 pm nagyságú légszennyező részecskék súlyosan károsíthatják az emberi szervezetet, szívrohamot, stroke-ot, asztmát és mentális betegségeket is okozhatnak.



"A szálló por bejut a szervezetbe, gyulladást okoz, és egy sor káros egészségügyi hatással jár" - magyarázta a tanulmány társszerzője, Marshall Burke, az amerikai Élelmezésbiztonsági és Környezetvédelmi Központ igazgatóhelyettese.



A stanfordi tanulmány kétezer koraszülést tulajdonított a füstnek Kaliforniában 2008-ban, a vizsgálati időszak legrosszabb évében. A szerzők szerint azonban sajnálatos módon az erdőtüzek füstje a vizsgálati időszak vége, 2012 óta sokkal rosszabb lett. Burke szerint 2012 után drámaian megnőtt az erdőtüzek okozta füst mennyisége. "Az elmúlt öt évből négyben több volt a füst, mint a mintánkban szereplő bármelyik évben" - hangsúlyozta a kutató.



A tanulmány azt is megállapította, hogy a jómódú környékeken élő terhes nők ugyanolyan valószínűséggel szenvedtek a füst hatásaitól, mint a szegényebb területeken élők.



Heft-Neal az eredmények alapján arra hívta fel a figyelmet, hogy az állapotos nőknek különösen ügyelniük kell az erdőtüzek füstje elleni védekezésre: lehetőleg zárt térben kell tartózkodniuk, amelynek levegőjét légszűrő rendszer biztosítja, és jó minőségű maszkot kell használniuk a szabadban.



Burke hozzátette, hogy az erdőtüzek füstje okozta légszennyezés miatt az állami és szövetségi kormányzatnak lépéseket kell tennie a nagy kiterjedésű erdőtüzek megelőzése érdekében. Mint aláhúzta, minden egyes koraszülés átlagosan 70 ezer dollárba (20 millió forintba) kerül a társadalomnak, így már önmagában az ilyen koraszülések számának csökkentése "óriási társadalmi haszonnal" járhat.