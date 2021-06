Felmérés

Az eszpresszó a legnépszerűbb kávé egy felmérés szerint

Magyarországon az eszpresszó a legnépszerűbb kávé egy felmérés szerint, ezt leginkább reggel fogyasztják az emberek, délután pedig főként tejeskávét.



A Costa Coffee és a GKI Digital közös kutatásában több mint 2700 személyt kérdeztek meg mindennapi szokásaikról, közülük mintegy 2000-en tartják magukat rendszeres kávéfogyasztónak.



A válaszadók közül minden második (53 százalék) fogyaszt rendszeresen eszpresszót, a következő legnépszerűbb kávétípus a tejeskávé (31 százalék) és a cappuccino (30 százalék). A férfiak leginkább az egyszerű, de sokak szerint a legízletesebb kávét, az eszpresszót isszák: 64 százalékuk mondta, hogy rendszeresen ezt fogyasztja, míg a nők többsége inkább a tejes italokat.



A kutatás szerint korcsoportbeli különbségek is mutatkoznak: a 18-29 éves korosztályban a legnépszerűbbek a tejes italok, ők az átlagos 30-31 százaléknál jóval magasabb arányban fogyasztanak cappuccinót (47 százalék) és caffe lattét (46 százalék).



A napszak is befolyásolja a kávéválasztási szokásokat, eszpresszót leginkább reggel fogyasztanak a válaszadók: 86 százalékuk iszik egyet rögtön ébredés után, de délben (39 százalék) és délután (34 százalék) is népszerű ez a változat. Szintén reggel népszerűek az egyéb tej nélküli kávéitalok, mint a doppio, americano vagy az espresso lungo. A délutáni időszak inkább a tejes italoké - ilyenkor fogyasztják a legnagyobb arányban ezeket az emberek.



A válaszadók több mint fele (55 százalék) minőségi kávét fogyaszt, ám ha nagyon muszáj, beéri az átlagossal is. A válaszadók negyede azt mondta, hogy bármit megiszik, a lényeg, hogy kávé legyen - főként a 25-29 évesek körében magas azok aránya (33 százalék), akik így gondolják.



A válaszadók 14 százaléka inkább nem iszik kávét, ha nem minőségi a kínálat - ez különösen az 50-59 évesek körében jellemző, közülük minden ötödik gondolkozik így.