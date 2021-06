Egészség

Virtuális kiállítás az inzulin felfedezésének száz éves születésnapja alkalmából

A születésnapi virtuális kiállítás a felfedezéstől az első magyar inzulinkezelés történetén át a legújabb technikai vívmányokig dolgozza fel az inzulin történetét. 2021.06.18 00:30 MTI

Inzulin nélkül nincs élet címmel online kiállítással várja csütörtöktől az érdeklődőket az idén 100 éve felfedezett inzulin történetéről az Egy Csepp Figyelem Alapítvány, amely elindította a nevezést a Magyarország Cukormentes Tortája háziversenyre is - tájékoztatta az alapítvány csütörtökön az MTI-t.



A tájékoztató szerint a születésnapi virtuális kiállítás a felfedezéstől az első magyar inzulinkezelés történetén át a legújabb technikai vívmányokig dolgozza fel az inzulin történetét. A 3D platformra fejlesztett látványos tárlatot interjúk, interaktív játékok és korabeli dokumentumok színesítik.



Ebben az évben az alapítvány a régi programok mellett újjakkal is készül. Egyebek mellett speciális képzési programot indít a diabéteszes gyermekek életkörülményeinek javításáért. Az Egy Csepp Figyelem Alapítvány 2013 óta rendszeresen oktat pedagógusokat, iskolában és óvodában dolgozókat a cukorbeteg gyerekek körüli teendők megfelelő ellátására - hívják fel a figyelmet a tájékoztatóban.



Júniustól folytatódik a 6 diabéteszes vlogger által tavaly megkezdett DIAB Mindennapok videósorozat az alapítvány közösségi oldalain. Emellett folytatódnak a hagyományos pedagógus diabétesz képzések, érzékenyítő programok és a gyerekek képzései is: a tavaly TEENS néven elindított egészségprogram a 13-14 éves korosztály számára idén újabb két iskolai osztályba jut el.



Hagyományosan novemberben hirdetik meg a Cseppont Patikahónap programját. A következő tanévben az alapítvány újabb iskolákat von be a 3 évvel ezelőtt indított KiDS elnevezésű diabétesz képzésbe is, és idén először diabétesz edukátoroknak is lesz szakmai képzés.



A hobbicukrászok számára meghirdetett, Magyarország Cukormentes Tortája háziversenyre szeptember 10-ig várják a nevezéseket - közölte az alapítvány.