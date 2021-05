Egészség

Rekordot jelentő 1,1 milliárdra ugrott a dohányzók száma a világon

Rekordot jelentő 1,1 milliárdra ugrott a dohányosok száma a világon - derült ki egy friss felmérésből.



A dohányzás majdnem nyolcmillió ember halálát okozta 2019-ben, a dohányzók száma emelkedett, ahogy a világon egyre több fiatal szokott rá - idézte a The Guardian brit napilap online kiadása a The Lancet című brit orvostudományi folyóiratban közzétett kutatást.



A rászokás elleni intézkedéseket legyőzte a népesség növekedése. Noha 1990 óta jelentősen csökkent a dohányosok száma mind a férfiak, mind a nők körében, az 1990-es 0,99 milliárdról 2019-re 1,14 milliárdra nőtt a számuk.



A 204 ország trendjeit elemző Global Burden of Disease (globális betegségteher-vizsgálat) elnevezésű kutatói konzorcium szerint a kormányoknak a fiatalok rászokását kellene megakadályoznia, mivel az új dohányosok 89 százaléka 25 éves kor alatt válik függővé, annál később nem valószínű.



Noha a világon a dohányzók aránya visszaszorulóban van az elmúlt három évtizedben, húsz országban nőtt a férfiak, 12 országban a nők körében. A világ dohányzóinak kétharmada Kínában, Indiában, Indonéziában, az Egyesült Államokban, Oroszországban, Bangladesben, Japánban, Törökországban, Vietnamban és a Fülöp-szigeteken él. Három dohányos közül egy lakik Kínában.



2019-ben a dohányzáshoz kapcsolódott 1,7 millió iszkémiás szívbetegség miatti, 1,6 millió COPD (krónikus obstruktív tüdőbetegség), 1,3 millió légcső-, hörgő- és tüdőrák, valamint majdnem egymillió stroke miatti halálozás.



Marissa Reitsma, a kutatás vezetője, az Institute for Health Metrics and Evaluation egészségügyi számításokat végző intézet munkatársa szerint ha biztosítanák a füstmentességet a húszas életévek közepéig, radikálisan csökkenne a dohányzók aránya a következő generációkban.