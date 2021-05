Tudatos vásárló

A zöldségchips ugyanannyira egészségtelen, mint a burgonyachips

A COVID-19 válság idején megnövekedett a snackek, rágcsák, chipsek iránti kereslet. Ha pedig mindenképpen chips, megpróbálhatjuk a lehetetlent: a nassolásban is törekedhetünk az egészséges étkezésre. A zöldségchips kifejezetten diétás választásnak tűnhet, amíg meg nem nézzük, mit mond róla a csomagoláson lévő tápérték táblázat.



A sós nassolnivalók – bár csak úgy kedvtelésből eszegetjük őket – általában energiadús élelmiszerek: zsírtartalmuk magas, telített zsírsavakat, cukrot és/vagy sót tartalmaznak szintén nagy mennyiségben, tápérték szempontjából pedig nagyon szegényesek. Kétségtelenül olyan típusú élelmiszerek, amelyeket csak alkalmanként, akkor is mértékkel kéne fogyasztani. Azt, hogy pontosan mit tartalmaz egy rágcsa, nem lehet úgy megállapítani, hogy csak ránézünk a csomagoláson lévő képre. Ha viszont a tápérték táblázat alapján hasonlítod össze a a különböző termékeket, gyorsan megkapjuk a választ a címben feltett kérdésre.



Ha már chips, melyik az egészségesebb?

Egy gyors pillantás a zacskón a képre vagy ha alaposabbak vagyunk, az összetevők listájára sokunkat meggyőzhet arról, hogy a zöldségchips a jobb választás: zöldségeket tartalmaz. Teljes képet viszont csak akkor kapunk a termékről, ha megnézzük a tápérték táblázatot is.



A burgonyachipsszel ellentétben, amiben többnyire burgonya található, a zöldségchips több fajta zöldségből áll (paszternák, sárgarépa, cékla, édesburgonya), és mégis, ha összehasonlítjuk a két terméktípus energiaértékeit kiderül, hogy mindkettő meglehetősen energiadús élelmiszer.



Zsír, cukor, só, rost – melyikben mennyi?

A kemencében sült burgonyachips 100 gramm termékre nézve 14 gramm zsírt tartalmaz, míg a zöldségchips ennek majdnem kétszeresét, 27 grammot. A zöldségchips cukortartalma is jóval magasabb, mint a burgonya chips-é. A sótartalmuk hasonló. A zöldségchips egyetlen előnye a burgonyachipsszel szemben a magas rosttartalma.



A zsír-, cukor-, és sófogyasztás önmagában természetesen nem káros, sőt, nyilvánvalóan szükséges része táplálkozásunknak, viszont fontos, hogy tisztában legyünk vele, milyen élelmiszerrel mennyit veszünk magunkhoz belőlük. És különösen így van ez akkor, amikor két főétkezés között nassolunk, például vacsora után a kanapén elropogtatunk egy zacskó zöldségszirmot.

A Tudatos Vásárló tippjei:



- Bár a zöldségchips fő összetevője a zöldségek, az elkészítés és a sütés folyamata miatt sok zsírt és cukrot tartalmaz, ezért nem feltétlenül egészségesebb választás, mint a burgonyachips.

- Mind a zöldség-, mind a burgonyachips kifejezetten energiadús nassolnivaló, egy csomó olyan tápanyag van bennük, amelyek mennyiségét korlátozni szeretnénk az étrendünkben. Ezért egyáltalán nem, vagy csak ritkán és mértékkel javasolt ezeket fogyasztani.

- A zöldségchips nem a legjobb módja annak, hogy zöldséget együnk. A zöldségeket – lehetőség szerint biót – a legjobb nyersen, főzve vagy párolva enni.

- Naponta legalább 250 gramm zöldséget (nem számít bele a burgonya) kellene fogyasztanunk.