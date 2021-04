Koronavírus-járvány

Folytatja a gyermeket váróknak indított online tanfolyamait a Szent János Kórház

Újabb online szülésfelkészítő tanfolyamokat indít a Szent János Kórház; az ingyenes előadások ezúttal a meddőség kivizsgálásával és kezelésével, a gyermekágyi depresszió problémájával, valamint a fejlődési zavarok időben történő felismerésével foglalkoznak - közölte az intézmény kedden az MTI-vel.



Közleményükben emlékeztettek: a koronavírus-járvány kihívásaira reagálva nyolchetes online szülésfelkészítő tanfolyamot indított tavaly novemberben az intézmény. Azt írták, a képzés a kezdetektől népszerű, arra mára több mint hatezren jelentkeztek be - köztük leendő édesapák és határon túli magyar kismamák is.



A visszajelzések alapján nagy az igény ezekre a képzésekre, ezért a kórház három újabb, hiánypótló online tanfolyamot indít - tették hozzá.



A szülésfelkészítő tanfolyamon az érdeklődők az intézmény szülésznőin és csecsemőápolóin kívül laktációs szaktanácsadó, gyógytornász, szülész-nőgyógyász-, gyermeksebész és neonatológus szakorvos előadásait hallgathatják meg. A készítők arról is gondoskodtak, hogy "életük legnagyobb kalandjára" mentálisan is felkészülhessenek a gyermeket váró családok - olvasható a közleményben.