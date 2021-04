Színes

Vágódisznó és csimpánzcsöcs - megszólalt Schobert Norbert (videó)

Nagy port kavartak Schobert Norbert hét eleji kijelentései.



"Vannak ilyen hülye mondások, amit a férfiak terjesztenek és el is hiszik. Ez »a férfi 100 kilónál kezdődik« mondat. Itt nagy tévedésben vannak, mert a vágódisznó kezdődik 100 kilónál" - mondta akkor a fitneszguru a Fókusznak.



"Egy bizonyos kor után, ha hízunk, akkor én úgy szoktam mindig hívni, hogy kialakul a csimpánzcsöcs. Nekem is volt egy jó kis csimpánzcsöcsöm. Amikor ültem, lógott a csöcsöm és a strandon már nem akartam leülni, mert milyen az, hogy Norbi leül a strandon egy koktélra lógó csöccsel. Ez undorító és bizony nagyon kemény munkát fektettem abba bele, hogy visszamenjek erre a 70 kilómra. Most roppant büszke vagyok" - ttette hozzá Schobert.



A fitneszguru most úgy érzi, hogy az emberek kiforgatják a szavait, ezért most megpróbálta helyre tenni a dolgokat..



"Új balhé, mindenki rólam beszél, ez rendkívül jól esik. Nem én magyarázom bele ebbe a mondatba azt, amit belemagyaráznak. 100 kiló az vágósúly a disznóknál és a 100 kiló feletti férfi nem férfi attól, mert 100 kiló. Ez az igazság. Ez a mondat továbbra is érvényes, továbbra is fenntartom, hiszen gondoljatok bele, nem kezdődhet 100 kilótól egy férfi. Ez hülyeség. Akkor egy 60 kilós, 70 kilós nem férfi? Tehát a mondat nem igaz, hogy 100 kilótól kezdődik egy férfi, de ebbe kapaszkodnak sokan" - mondta el a Schobert, aki állítja, csak jót akart és ki akarta mozdítani az embereket a komfortzónájukból, hogy egészségesebben éljenek.