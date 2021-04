Életmód

Schobert Norbert: nem a férfi kezdődik 100 kilónál, hanem a vágódisznó - videó

Mire vágynak a nők, ha férfitestről van szó? Schobert Norbi edzésre bíztat, míg mások büszkén vállalják a plusz kilókat.



Schobert Norbert ezúttal a Fókuszban beszélt az ideális testről és súlyról, ahol kiemelte, hogy a sokak által ismert mondás nagy hülyeség, csupán a férfiak nyugtatják ezzel magukat.



"Vannak ilyen hülye mondások, amit a férfiak terjesztenek és el is hiszik. Ez »a férfi 100 kilónál kezdődik« mondat. Itt nagy tévedésben vannak, mert a vágódisznó kezdődik 100 kilónál."



"Egy bizonyos kor után, ha hízunk, akkor én úgy szoktam mindig hívni, hogy kialakul a csimpánzcsöcs. Nekem is volt egy jó kis csimpánzcsöcsöm. Amikor ültem, lógott a csöcsöm és a strandon már nem akartam leülni, mert milyen az, hogy Norbi leül a strandon egy koktélra lógó csöccsel. Ez undorító és bizony nagyon kemény munkát fektettem abba bele, hogy visszamenjek erre a 70 kilómra. Most roppant büszke vagyok - tette hozzá a fitneszguru.