A baktériumfertőzést, a vérmérgezést és a koronavírust is legyőzte egy koraszülött

Archie öthetesen E. coli fertőzést kapott, amely a véráramába is került, egy héttel később a szülei megtudták, hogy a koronavírustesztje is pozitív lett.

Egy alig több mint 765 grammos angol koraszülött legyőzte az E. coli baktériumot, a vérmérgezést és a koronavírus-fertőzést is - írta a BBC hírportálja.



A 21 éves Sheree Murray várandóssága 25. hetében járt, amikor december elsején világra jött kisfia, Archie, mindössze 765 grammal.



Archie öthetesen E. coli fertőzést kapott, amely a véráramába is került, egy héttel később a szülei megtudták, hogy a koronavírustesztje is pozitív lett. Tíznapos karanténba került, amely szülei szerint "végtelennek tűnt".



Archie születésekor nem lélegzett, negyven percen át élesztgették az orvosok - emlékezett vissza a lancashire-i Colne-ból származó anya.



Négy napon át a szülei meg sem érinthették. Az anya minden napot fia mellett, a burnleyi kórházban töltött, végül a tíz nap leteltével tarthatta ismét a karjában Archie-t.



A kisfiú most 1360 grammot nyom, "jobban van, mint bármikor" az anya szerint. A járvány miatt Murray és a 21 éves apa, Robert Edwards csak külön-külön látogathatják az újszülöttet, a hazatérésre még várniuk kell.