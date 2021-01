Koronavírus-járvány

Nem kell elszaladni, ha gumikesztyű nélkül közelít az oltószemélyzet

Nem kell gumikesztyűt viselni az oltó személynek! - hívta fel a figyelmet Facebook-oldalán Dr. Novák Hunor. A szakmai ajánlások szerint ugyanis a kézfertőtlenítés bőven elég átlagos esetben, ez nem egy olyan típusú beavatkozás, ahol indokolt gumikesztyűt viselni.



"Sokan próbálnak mindenbe belekötni (persze úgy, hogy semmilyen egészségügyi képzettségük nincs), sok kommentelő kritizálja többek között azt is, ha valahol kesztyű nélkül adják be az oltást. Pedig ez egyáltalán nem hiba, sőt! Rendelőmben maximálisan odafigyelek a higiéniára (levegőfertőtlenítés, legmodernebb érintésmentes kézfertőtlenítő adagoló, UV-C-s eszközsterilizálók stb), rengeteg gyerkőcöt oltok én is, mégsem húzok gumikesztyűt én sem akkor, ha védőoltást adok be" - fakadt ki az orvos.