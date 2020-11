Sport

Rekordnevezés a jövő évi NN Ultrabalatonra

Rekordot döntött a nevezési létszám a 2021-es NN Ultrabalatonra.



A szervezők tájékoztatása szerint a 4-14 fős kategóriában 1300 csapat nevezett - a lista mindössze három perc alatt megtelt -, és több mint 630 csapat van várólistán. A 2-3 fős versenykategóriát november végén nyitják meg, ám a járványhelyzet miatt kialakult bizonytalan körülmények ellenére a szervezők már most biztosak abban, hogy 2021-re az indulók számában rekord születik Közép-Európa leghosszabb futóeseményén.



"Minket is meglepett az egész, hiszen a járvány miatt nagyon sok kérdőjel van. Öröm számunkra, hogy az NN Ultrabalaton továbbra is ilyen népszerű a futók körében" - mondta a nevezés lezárása után Zelcsényi Miklós, az esemény főszervezője.



A 2021. május 14-re kiírt 15. NN Ultrabalatonon a résztvevők Balatonfüredről indulva kerülik meg a tavat.