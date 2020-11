Színes

Megnyílt Anglia első állandó vegán hentesboltja

A boltban olyan termékeket kínálnak, amelyek tisztán növényi alapanyagokból készülnek, de pótolni tudják a húst, húsízűek és a megjelenésük is a húsra, hús alapú termékekre emlékeztet.

Vasárnap, a vegán világnapon megnyílt Londonban Anglia első állandó vegán hentese, ahol a hagyományos húsfélék húsmentes verzióját árulják.



Az elmúlt években egyre nőtt a vegán termékek iránti kereslet Nagy-Britanniában. A szigetországban egyre többen szakítanak a hústermékekkel, és sokan fogyasztanak tudatosan kevesebb húst és tejterméket.



A boltban olyan termékeket kínálnak, amelyek tisztán növényi alapanyagokból készülnek, de pótolni tudják a húst, húsízűek és a megjelenésük is a húsra, hús alapú termékekre emlékeztet - mondta el Matthew Foster, az üzlet társalapítója.



Tavaly az országban számos új vegán termékfajtát jegyeztettek be nagyvállalatok és kis cégek is, köztük olyanokat, mint a vegán jégkrém vagy sütemények.



A vegán hentesboltot létrehozó csapat 2017-ben kezdte működését egy vacsorára kínált vegán fogással, s jelenleg már komplett otthon elkészíthető vacsorákat kínálnak minden hozzávalóval. Az alapanyagokhoz szóját és szejtánt (búzasikért) használnak.



A húsmentes készítmények iránti kereslet növekedése nemzetközi szinten is vitát váltott ki arról, hogy lehet-e vegaburgernek vagy vegakolbásznak nevezni egy terméket, vagy ez esetleg összezavarja a vásárlókat. Az Európai Unió törvényhozása azonban október elején úgy döntött, hogy a gazdák tiltakozása ellenére nem korlátozza meg ezeket az elnevezéseket, mert az elbátortalanítaná azokat, akik változtatni akarnak étrendjükön, és kevesebb húst akarnak enni.