Pollenhelyzet

Magas, néhol nagyon magas a parlagfűpollen koncentrációja

A parlagfű virágporának koncentrációja országosan a magas tartományban várható, délen, délnyugaton pedig a nagyon magas szintet is elérheti - írta a tisztifőorvosi Facebook-oldal hétfőn.



Az Alföldön a megélénkülő északkeleti szél okoz majd átmeneti enyhülést - tették hozzá.



Kiemelték, hogy elindult a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) naponta frissülő, térképes parlagfűpollen-riasztási rendszere (PPRR). A PPRR előrejelzése segíti az allergiások felkészülését a parlagfűpollen-szezonra. Ebben az évben a napi előrejelzés mellett már óránként is elérhető a parlagfűpollen koncentrációja területi szinten.



Az előrejelzés elérhető a polleninfo.oki.hu oldalon.



Az NNK szombaton közölte, hogy kezdődik a parlagfűszezon, az allergiások erős tüneteket tapasztalhatnak már a következő napokban. Ezek enyhítésére fontos a gyógyszeres kezelés és a szakemberek tanácsainak betartása - tették hozzá.



Honlapjukon kitértek arra is, hogy a parlagfűpollen koncentrációja általában augusztus végén-szeptember elején tetőzik, és a pollenszemek az első fagyokig jelen lehetnek a levegőben.