Életmód

A képernyő előtt töltött idő csökkentése segíthet az egészség megőrzésében

A televíziózással töltött idő korlátozása segíthet az egészség megőrzésében, és csökkentheti a korai halálozáshoz vezető betegségek kialakulásának kockázatát.

A televíziós csatornák és a streamingszolgáltatók, mint a Netflix, kiugró nézettségeket mértek az elmúlt hónapokban a pandémia okozta elzártság miatt. Egy új brit tanulmány azonban megállapította, hogy a tévézéssel töltött idő napi kétórára való korlátozásával megelőzhető az egészségkárosodás.



A képernyő előtt töltött időt olyan betegségek kialakulásával hozzák kapcsolatba, mint a rák és a szív- és érrendszeri megbetegedések. A Glasgow-i Egyetem kutatása szerint akkor a legkisebb a kockázat, ha a napi tévézéssel eltöltött idő nem haladja meg a két órát - számolt be róla a BBC News.



A tanulmányban csaknem félmillió 37-73 év közötti ember egészségi állapotát kísérték figyelemmel 12 éven át 2006 és 2018 között. A kutatók szerint eredményeik alapján a felnőtteknek minimalizálniuk kellene a tévézéssel töltött időt.



Mint a kutatásból kiderült, ha az összes résztvevő csak napi legfeljebb 2 órát töltött volna a képernyő előtt, a vizsgált időszakban bekövetezett minden halálozás 5,62 százaléka, a szív- és érrendszeri betegség okozta halálozások 7,97 százaléka megelőzhető lett volna vagy később következett volna be.



A vizsgálatban a tévézés mellett a mobilon nézett videókat is beleszámolták a képernyő előtt töltött időbe.



Hamish Foster, a kutatás vezetője elmondta: a tanulmány igazolja, hogy a túl sok tévézés, az ülő életmód károsítja az egészséget. "A tévézéssel töltött idő korlátozása késleltetheti vagy megelőzheti az egészségkárosodást" - hangsúlyozta, hozzátéve, hogy további kutatásokra van szükség ahhoz, hogy pontos ajánlásokat fogalmazhassanak meg a képernyőidővel kapcsolatban.



A kutató megjegyezte, hogy az egészségtelen nassoláshoz és alacsony társadalmi-gazdasági státuszhoz egyaránt kapcsolódik a televíziózással töltött idő és a rossz egészségi állapot.



A kutatók azt is megvizsgálták, hogy milyen előnyökkel járhat, ha a televíziózással töltött időt egészségesebb tevékenységekkel, például sétával helyettesítik az emberek. Megállapították, hogy azok profitáltak ebből a legtöbbet, akik egyébként naponta nagyon kevés időt töltöttek ilyen egészséges aktivitással.