Orvostudomány

A várandósság alatti testmozgás csökkenti a születendő gyerek elhízásának esélyét

A várandósság alatti testmozgás csökkenti a születendő gyerek elhízásának esélyét - állapította meg egy amerikai állatkísérlet.



A Science Advances című tudományos lapban Min Du, a Washingtoni Állami Egyetem tudósa és hallgatója, Jun Seok Son által bemutatott kutatás szerint a terhesség alatti testedzés stimulálja az úgynevezett barna zsírszövetek termelődését a fejlődő magzatban.



A jó zsírnak is nevezett barna zsír elsődleges szerepe, hogy energia égetésével hőt termel. A fehér (más néven sárga) zsírszövet számlájára írható ezzel szemben az elhízás és nehezebb elégetni.



Du és Son vizsgálataik során megfigyelték, hogy azon egerek utódainál, melyek a vemhesség alatt naponta testmozgást végeztek, testsúlyukhoz képest nemcsak nagyobb lett a barna zsír aránya, hanem gyorsabban is égették el a fehér zsírt, mint a kontrollcsoport egerei, melyeknél az anyaállat nem végzett testmozgást. A mozgás tehát segített megelőzni az elhízást és javította anyagcseréjük egészségét is.



A washingtoni tudósok kutatása azért is egyedülálló, mert eddig a terhesség alatti testmozgásnak a magzati fejlődésre kifejtett hatását csak túlsúlyos anyáknál vizsgálták.



"A korábbi kutatások rámutattak, hogy a túlsúlyos anyák terhesség alatti testmozgása védelmet jelentett utódaik számára az anyagcserezavarok és az elhízás ellen. Ez az új kutatás arra világít rá, hogy ezek a pozitív hatások az egészséges és formában lévő anyák utódaira is vonatkozik" - mondta el Du.



Mivel a terhesség alatti testmozgás egyre kevésbé általános és a túlsúlyos gyerekek aránya egyre nagyobb a különböző testtömeg-indexű anyák esetében, a kutatók remélik, eredményeik arra bátorítják a fitt és egészséges nőket, hogy aktív életmódjukat a terhesség alatt is folytassák.



"Eredményeink azt sugallják, hogy a terhesség alatti fizikai aktivitás fitt nők esetében is kritikus jelentőségű az újszülött metabolikus egészsége szempontjából. Úgy gondoljuk, ez a kutatás segíthet felvenni a harcot a túlsúllyal az Egyesült Államokban és más országokban" - fejtette ki Son.



A vizsgálat során egészséges vemhes egerek egyik csoportját fekvő életmódra késztettek, másik csoportjuk naponta testmozgást végzett. Az utódok energia- vagy kalóriadús táplálékot kaptak.



Feltűnő módon a kísérleti csoportban, tehát a fizikailag aktív anyától született hím- és nőstényutódok is többet fogyasztottak, mint a kontrollcsoport, ennek ellenére kevesebbet híztak.



Ráadásul esetükben növekedett a glükóztolerancia mértéke is. A glükózintolerancia a diabétesz kialakulásnak és más, túlsúllyal összefüggő betegségnek az előfutára.



A terhesség alatti testmozgás az apelin nevű hormon termelődését is stimulálja mind az anyákban, mint a magzatokban. Az apelin a barna zsír fejlődését segíti elő a és az anyagcsere egészségét támogatja.

A tudósok azt is megállapították, hogy ha apelint juttattak a kontrollcsoport vemhes egereinek szervezetébe, az utódban előidézte azokat a pozitív hatásokat, melyek a testmozgás végző egerek utódaiban jelentkeztek. Az elhízás elleni szerek kifejlesztésének kulcsa az apelin alapú rendszer lehet - vélte Du.