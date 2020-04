Koronavírus-járvány

Koronavírus - Online érhetők el az Egyszülős Központ szolgáltatásai

Áthelyezte az online térbe szolgáltatásainak többségét az Egyszülős Központ, hogy a koronavírus-járvány ideje alatt is folyamatosan segítséget nyújtson a bajba jutott családoknak - közölte az Egyszülős Központ csütörtökön az MTI-vel.



A közlemény szerint továbbra is elérhető a jogi segítségnyújtás, a coaching, a pszichológiai tanácsadás, a segítő beszélgetés, az állásközvetítés és álláskeresés. Létrehoztak egy adatbázist a nagyobb települések és a budapesti kerületek önkormányzati támogatási lehetőségeiről, a köznevelési intézmények ügyeleti rendjéről és az igénybe vehető ingyenes gyermekétkeztetésekről is.



Új szolgáltatásként pedagógusok segítségével online tanulási támogatást nyújtanak a gyerekeknek hét tantárgyból, a szülőknek Énidő a karanténban címmel online egyéni és csoportos beszélgetéseket indítottak el, jógaórákat tartanak, a közösségi oldalaikon pedig rövid videókban válaszolják meg az egyszülős családokat érintő kérdéseket - tudatták.



Tájékoztattak arról is, hogy a központ megerősítette adományozási tevékenységét, és Budapesten kívül is meghirdette a támogatási lehetőségeket. A veszélyhelyzet első heteiben több száz kiló tartós élelmiszert juttattak el rászoruló egyszülős családoknak, emellett eddig tíz családnak, 25 gyermeknek laptopot adományoztak, hogy részt vehessenek az online oktatásban - írták.



Hozzátették: hetente újabb élelmiszercsomagokat küldenek a rászorulóknak, és újabb családok is kapnak laptopokat. A központ ezért intenzív adománygyűjtési akcióba kezdett, hogy minél többeknek segíthessen élelmiszerrel, tisztító- és tisztálkodószerrel, valamint laptopokkal - olvasható a közleményben.



Az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány 2018 óta működteti az Egyszülős Központot, amely többek között ingyenes szolgáltatásokkal - például jogi konzultációval, pszichológiai segítségnyújtással, gyermektáboroztatással -, közösségi programokkal és a munkavállalást segítő programokkal segíti az egyedülálló szülőket. Magyarországon körülbelül 300 ezer családból hiányzik az egyik szülő, ezek a családok több mint félmillió gyereket nevelnek.



További információk a www.egyszulos-kozpont.hu honlapon érhetők el.