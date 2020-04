Állati

A macskák is szenvednek, ha nincs otthon a gazdi

A Plos One című szaklapban megjelent brazil kutatás szerint a cicák is mély kapcsolatot alakítanak ki gazdájukkal és ennek megfelelően szenvednek is, ha egyedül maradnak. A kutatásban megfigyelt állatok tizedénél jelentkezett viselkedésbeli zavar a gazdi távollétében.



Hasonló viselkedést kutyáknál már megfigyeltek, a macskák vizsgálata egyelőre gyerekcipőben jár, ám egyre több tanulmány jut arra, hogy ezek az állatok sokkal inkább képesek a kapcsolatok kialakítására, mint azt eddig feltételezték.



Daiana de Souza Machado, a brazíliai Universidade Federal de Juiz de Fora kutatója és munkatársai kidolgoztak egy kérdőívet, amely a gazdikra és macskáikra vonatkozó, a macskáknak a gazdi jelenlétében és jelenlétének hiánya mellett mutatott viselkedésére és életkörülményeire vonatkozó adatait gyűjtötte. 130 macskatartó vett részt a kutatásban, macskánként egy kérdőívvel, így 223 macskára vonatkozó adatot vethettek alá statisztikai elemzésnek a szakértők.



Az eredmény szerint a macskák 13,5 százalékánál jelentkezett legalább az egyik kritérium, mely az elszakadás okozta problémákat igazolja. A legtöbb - 20 - esetben romboló viselkedés volt tapasztalható, 19 macska kitartó nyávogásba kezdett, amikor magára hagyták. A tünetek között volt a macskaalmon kívüli ürítés, depresszió, apátia, agresszív, nyugtalan és félénk viselkedés.



A viselkedés összefüggött a macska életkörülményeivel is: negatív hatása volt annak, ha a cicának nem volt játéka vagy más állatok is a háztartásban éltek.



A tanulmány szerzői hangsúlyozták, hogy vizsgálatuk a macskatartók által megadott információkon alapult, a macskák esetleges viselkedési mintázatát más is okozhatja, az apátiát például az a tény is, hogy a cicák többnyire éjszaka aktív állatok.



A szerzők ezért kiemelik, tanulmányuk csak kiindulópont a további kutatásokhoz.