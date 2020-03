Koronavírus

WHO: továbbra sem javasolt a maszk viselése az egészségeseknek

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) továbbra sem javasolja a maszk viselését azoknak, akik nem betegek, illetve nem gondoskodnak beteg emberekről - írta a CNN amerikai hírtelevízió honlapján kedden a WHO illetékeseire hivatkozva.



"Nem bizonyított, hogy a tömeges maszkviselés potenciális előnnyel járna" - mondta Mike Ryan, az Egészségügyi Világszervezet magas rangú tisztségviselője egy genfi sajtótájékoztatón. "Sőt, egyes bizonyítékok éppen az ellenkezőjére utalnak" - tette hozzá. Szakértők szerint a helytelen maszkviselés növelheti a fertőzés kockázatát.



Emellett világszinten hatalmas hiány van a védőfelszerelésekből - mutatott rá Ryan.



Az illetékes hangsúlyozta, hogy jelenleg a koronavírus ellen a frontvonalban küzdő egészségügyi dolgozók vannak kitéve a legnagyobb veszélynek.



"Borzalmas arra gondolni, mi lenne, ha nem jutnának maszkhoz" - folytatta.



Maria Van Kerkhove, a WHO járványtannal foglalkozó munkatársa a hétfői sajtótájékoztatón szintén aláhúzta: azoknak kell maszkhoz jutniuk, akiknek a legnagyobb szükségük van rá - és ezek az egészségügyi dolgozók. Kerkhove szerint jobb, ha csak a betegek és a betegekről gondoskodók viselnek maszkot, ezzel is csökkentve a vírus továbbadásának esélyét.



A WHO a múlt héten figyelmeztetett: globális hiány van az egészségügyi eszközökből, köztük a maszkokhoz, kesztyűkhöz és egészségügyi védőruházathoz hasonló felszerelésekből.