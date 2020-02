Egészség

A gyorsételek károsíthatják az agy étvágyszabályozó funkcióját

Az egészségtelen, túlságosan feldolgozott, túl sós, cukros, zsíros ételek fogyasztásáról, vagyis az úgynevezett nyugati étrendről egy kutatás megállapította, hogy károsíthatja a hippokampusz nevű agyi terület étvágyszabályozó, túlevést korlátozó funkcióját.

Brit, amerikai és ausztrál kutatók a Royal Society Open Science című tudományos lap friss számában írták le vizsgálatukat, amelyben önkéntesek részvételével tanulmányozták a gyorsételek hatását - írta a medicalxpress.org.



A nyugati világban élők többsége tudja, milyen veszélyeket rejt a túlságosan feldolgozott ételek és a gyorséttermi fogások fogyasztása: túlevéshez, elhízáshoz és más egészségi problémákhoz vezethet. A tudósok azonban még keresik a választ arra, hogy miért esik olyan nehezükre az embereknek, hogy ellenálljanak az egészségtelen fogásoknak.



Az új kutatáshoz 110 önkéntest toboroztak, akik a húszas éveik elején jártak, és egészségesen étkeztek. Arra voltak kíváncsiak, mi történik, ha egy hétig egészségtelen gyorsételeket fogyasztanak.



Az önkéntesek - véletlenszerűen kiválasztott - csoportja egy héten át továbbra is úgy étkezett, ahogy a kutatásig, a többiek viszont zsíros húsokat, szénhidrátban és cukorban gazdag fogásokat ettek.



Memóriatesztet végeztettek velük a kutatás előtt, és az egy hét leteltével megvizsgálták az étvágyszabályozásukat, valamint kikérdezték őket, mennyire élvezték az előző heti ételeket.



A memóriateszteken gyengébb eredményt értek el azok, akik egy hétig gyorsételeket ettek. Ennél is fontosabb azonban, hogy közvetlenül egyetlen egészségtelen fogás elfogyasztása után az agy hippokampusz nevű területe elégtelenül működött.



Korábbi kutatások kimutatták, hogy a hippokampusz szerepet játszik az étvágy szabályozásában. Egy adag belga gofri elfogyasztása után azonban nem tudta rendesen ellátni ezt a feladatot, az önkéntesek nem kaptak jelzést, hogy fejezzék be az evést, mert már jóllaktak. Az evés abbahagyása helyett tovább faltak.



Egy hét ilyen lakmározás után az önkéntesekben megmaradt az egészségtelen ételek élvezetének emléke, miközben a kevésbé élvezetes ételek emlékei törlődtek. Az eredmény az volt, hogy nehezen álltak ellen a gyorsételek csábításának.



A nyugati étrenden élőknél a memória gyengülése és az étvágykontroll romlása összefüggést mutatott.