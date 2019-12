Ellátás

Havi egyet kell bevenni az új fogamzásgátló tablettából a nőknek

Havi egyet kell bevenni abból a fogamzásgátló tablettából, amelyet egy amerikai orvoscsoport fejlesztett ki, a szert egyelőre állatokon tesztelték - írta a BBC hírportálja.



Lenyelés után a pirula heteken át a gyomorban marad és lassan bocsátja ki a hormonokat, amelyek megakadályozzák a teherbe esést. Úgy tervezték, hogy gyomorsavak támadásának ellenálljon.



A Bill és Melinda Gates alapítvány finanszírozta kutatócsoport sertéseken tesztelte a szert. A kutatók remélik, az emberi klinikai vizsgálatok néhány éven belül elkezdődhetnek.



A hagyományos tabletta - melyet a világon nők milliói használnak - hatásossága 99 százalékos, vagyis százból egynél is kevesebb használó eshet teherbe. Tanulmányok szerint azonban a tablettát szedők majdnem fele ki-ki hagy egy-egy napot vagy rossz időpontban veszi be a pirulát, ezért a hatásossága 91 százalékra csökken, ami azt jelenti, hogy százból nagyjából kilenc nő lesz várandós a szedés mellett.



Hosszabb távon ható módszerek is léteznek már - köztük kéthavi injekció vagy hetente cserélendő tapasz -, azonban szájon át, havonta egyszer szedendő fogamzásgátló tabletta nincs még.



Giovanni Traverso, a Harvard Orvostudományi Egyetemének munkatársa a Massachusettsi Műszaki Egyetemen dolgozó kollégáival együtt fejlesztette ki a tablettát. Elmondta, a tesztekben biztonságosnak bizonyult a szer, nem okozott emésztési problémákat.



A tesztek eredményeit a Science of Translational Medicine című szaklap aktuális száma közölte.