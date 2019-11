Orvostudomány

A HIV-vírus egy ritka törzsét azonosították amerikai kutatók

A szerzett immunhiányos tünetegyüttest (AIDS) okozó vírus, a HIV egy újabb törzsét azonosították amerikai kutatók. Legutóbb tizenkilenc éve azonosították a rettegett vírus egy új, addig ismeretlen altípusát. 2019.11.07 20:31 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A diagnosztikai eszközök kifejlesztésén dolgozó amerikai Abbott Laboratories globális vírusfigyelő programja keretében azonosított vírus nem új mutáció, már az 1980-as években is létezett, de csak napjainkra fejlődött odáig a technológia, hogy sikerült a kimutatása - olvasható a Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes című szakfolyóiratban csütörtökön publikált tanulmányban.



A humán immundeficiencia-vírusnak (HIV) két típusa ismert, a világjárványt okozó HIV-1, és a kevésbé elterjedt HIV-2. A HIV-1 genetikailag négy csoportra (M, N, O és P) oszlik, az M-csoporton belül eddig kilenc altípust ismertek, és jelöltek A-tól K-ig terjedő betűkkel. Az Abbott Laboratórium Mary Rodgers vezette, a Missouri Egyetem tudósait is magába foglaló kutatócsoportja mutatta ki a tizedik, L-altípust (törzset).



A HIV-1 M-csoport L-altípus néven azonosított vírustörzset a Kongói Demokratikus Köztársaságban élő három személy vérében találták.



Egy 1983-as és egy 1990-es vérmintában már korábban kimutatták, de a hivatalos besoroláshoz szükséges volt egy harmadik minta is. Ezt végül egy 2001-ben levett, gyanút keltő vér szolgáltatta, de a mintában olyan kevés volt a vírus, hogy a korabeli technológiával még nem lehetett szekvenálni. Az új technológiákkal azonban már sikerült a genetikai elemzése, és bebizonyosodott, hogy azonos a két korábbi mintában talált vírustörzzsel.



A vírus tehát nem új, és a kutatók szerint valószínűleg ma is "forgalomban van" a Kongói Demokratikus Köztársaságban és talán másutt is. Bár felfedezése jelentős, szakértők szerint nem ad okot az aggodalomra, egyrészt rendkívül ritka, másrészt a jelenlegi HIV-gyógyszerek ugyanúgy hatásosak ellene, mint a többi ismert vírustörzs ellen. A tudósok szerint azonosításának jelentősége abban áll, hogy segít jobban megismerni a vírus evolúcióját és terjedését, és az összes lehetséges altípus ismeretében könnyebb lehet egy hatékony védőoltás kidolgozása.