Egészség

Szakértő: az egészséges életmód a legjobb immunerősítő

2019.11.02 19:54 MTI

Csodatévő táplálékok nincsenek, az immunrendszert az egészséges életmód védi a leghatékonyabban - mondta a TÉT Platform Egyesület szakmai vezetője az M1 aktuális csatorna szombat esti műsorában.



Antal Emese kifejtette: a hideg beköszöntével sem indokolja semmi az elhízást, az őszi-téli táplálkozásban is a mennyiség helyett a minőségre kell törekedni. Az idénygyümölcsök és friss zöldségek időszaka a végéhez ért, ezért ügyelni kell a vitaminok, az ásványi anyagok, folyadékok és fehérjék bevitelére kiegyensúlyozott táplálkozással - tette hozzá.



A szakértő elmondta: a vitaminhiányt sokan a kevés C vitaminnal azonosítják, holott a zsírban oldódó vitaminokról sem szabad megfeledkezni, hiszen a fáradtság és a gyengeség érzését sokszor ez okozza. Az egészséges életmód ráadásul nem csupán a kiegyensúlyozott táplálkozáson múlik, ki kell egészülnie rendszeres testmozgással és elegendő pihenéssel is - hangsúlyozta Antal Emese.