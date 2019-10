Táplálkozás

A rendszeres kávézás jótékony hatással lehet az egészségre

A rendszeresen kávézók bél mikrobiomja egészségesebb, mint azoké, aki alig vagy egyáltalán nem isznak kávét - állapította meg egy új amerikai tanulmány.



Az utóbbi években számos tanulmány demonstrálta a kávéfogyasztás és az egészségi kockázatok csökkenése közötti kapcsolatot. Bizonyították, hogy például a 2-es típusú diabétesz, bizonyos típusú rákok és a Parkinson-kór kialakulásának kockázatát is csökkenti a kávéfogyasztás.



A medicalxpress.com tudományos portálon ismertetett új kutatás kimutatta, hogy a kávézás a bél baktériumflórájára is kedvező hatással van.



"Még mindig nem tudunk eleget arról, hogy a baktériumok és a testünk milyen kölcsönhatásban vannak egymással, és ez milyen hatást gyakorol az egészségünkre" - fogalmazott a kutatást vezető Li Jiao, a houstoni Baylor Gyógyászati Kollégium gasztroenterológiai professzora.



A professzor, aki a kutatás eredményeit hétfőn, az Amerikai Gasztroenterológiai Kollégium éves gyűlésén mutatta be San Antonióban, arra bíztatta a kávézókat, hogy hódoljanak szenvedélyüknek.



A kutatásban a tudósok először vettek mintákat a vastagbél különböző részeiből kolonoszkópiával. A kutatásban részt vevő 34 páciens naponta két vagy több pohár kávét fogyasztott a mintavételt megelőző évben. A tanulmány szerint a csoport bél mikrobiomja egészségesebb volt, mint azoké, akik egy kávét ittak vagy egyáltalán nem kávéztak.



A rendszeresen napi több alkalommal kávézók baktériumflórája gazdagabb volt, a baktériumok egyenletesebben oszlottak el a vastagbélben, továbbá gazdagabbak voltak a gyulladásgátló tulajdonságaikban is, és jóval kisebb valószínűséggel tartalmazták azt a baktériumtípust, amely az emésztési rendellenességekhez és az elhízáshoz köthető.



Jiao elmondta: nem tudják, hogy a kávé hogyan fejti ki pozitív hatását a bél mikrobiomjára. De szerinte a koffein és a kávé más tápanyagai befolyásolják a baktériumok anyagcseréjét, és ez hat a szervezet működésére.



Noha a tudósok nem értik teljesen a kávé mikrobiomra gyakorolt hatásának mechanizmusát, arról meg vannak győződve, hogy a bél baktériumflórája nagyon fontos az általános egészség szempontjából.



"Úgy tűnik, hogy a bél mikrobiomja lehet a hiányzó láncszem az étrend és a krónikus betegségek előfordulása között" - mondta el Hana Kahleova, klinikai kutatási igazgató, aki nem vett részt a tanulmány elkészítésében.



Kahleova hozzáfűzte, hogy természetesen nem csak a kávé segíthet az egészség megőrzésében. Ez egyúttal jó hír azoknak, akik valamilyen okból nem isznak vagy nem ihatnak kávét. "Minden növény, ami természetes állapotában gazdag rostokban, polifenolokban és antioxidánsokban, segít a rák, a cukorbetegség és a szív és érrendszeri betegségek elleni küzdelemben" - hangsúlyozta.