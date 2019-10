Tudomány

Az eddig véltnél évekkel korábban érthetik a számolást a kisgyerekek

hirdetés

A Johns Hopkins Egyetem kutatóinak tanulmánya a Developmental Science című szaklap aktuális számában jelent meg.



"Évekre vannak még attól, hogy megértsék a számnevek pontos jelentését, de már felismerik, hogy a számolás mennyiségekről szól. Kutatásunk ismét rávilágít arra, hogy a babák elég jól értik az őket körülvevő világ összetettségét, megpróbálják értelmezni mindazt, amit a felnőttek mondanak, így a számolást és a számokat is" - mondta Lisa Feigenson, a tanulmány vezető szerzője, a Johns Hopkins Egyetem kognitív tudományokra, azon belül a gyerekek számolási képességére szakosodott kutatója a medicalxpress.com portálnak.



A gyerekek többsége nagyjából négyéves koráig nem érti teljesen a számokat, ami Feigenson szerint meglepő, hiszen rengeteget hallják a felnőtteket számolni.



"Számolós könyveket veszünk nekik, a tipegőkkel hangosan számolunk, ami felveti a kérdést: tényleg fogalmuk sincs a számokról négy-ötéves korukig?" - magyarázta.



Kutatótársával együtt 14-18 hónapos kisgyerekekkel dolgoztak, akik figyelték, amint a kutatók játékokat, kisautókat vagy plüsskutyákat rejtettek el egy dobozban, amibe nem láthattak bele.



Volt, hogy a kutatók minden egyes játékot hangosan megszámoltak, amikor a dobozba ejtették: "figyelj, egy, kettő, három, négy kiskutya!". Máskor csak egyesével betették őket a dobozba, miközben azt mondták: ez, ez, ez és ez - ezek kutyák.



Ha nem számoltak, a kisgyerekek alig emlékeztek arra, hogy négy dolog került a dobozba. Általában megelégedtek azzal, ha a kutató egy játékot húzott elő, mintha több nem is lenne ott.



Azonban amikor meg is számolták a kutatók a játékokat, a gyerekek egyértelműen várták, hogy újabbat és újabbat húzzanak elő a dobozból. Pontos mennyiségre nem emlékeztek, csak arra, hogy körülbelül hány játék került a rejtekhelyre.



"Nagy meglepetés volt, amikor láttuk, hogy sokkal jobban emlékeztek a játékok mennyiségére, ha megszámoltuk őket előtte. Eredményeink elsőként mutatták meg, hogy már a nagyon kicsi gyerekeknek is van fogalma arról, hogy ha az emberek számolnak, az körülbelül milyen mennyiséghez köthető" - mondta a kutató.



A csapat most számos további vizsgálatot folytat, hogy vajon a korai számolásgyakorlás később jobb számolási készségekhez vezet-e, valamint hogy az angol anyanyelvű kisgyerekek reagálnak-e arra, ha idegen nyelven hallják a számolást.