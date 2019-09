Egészség

Kékké változott egy nő vére, miután sok fogfájás-csillapítót szedett be

A vér látványától sokan viszolyognak, de ebben az esetben az egészségügyi betét- reklámoknak köszönhetően egyáltalán nem lesz meglepő a történet ezen része.



Történt ugyanis, hogy egy Rhode Island-i nő elkékült majd légszomja lett, így azonnal vitte is a rohamkocsi a kórházba, ahol megállapították, hogy az elszíneződését a vére okozta, ugyanis az vörös helyett kékķé vált.

Az esetről a New England Journal of Medicineben tettek közzé részletesebb beszámolót az orvosok, ugyanis a kékülés oka a fogfájás volt, pontosabban az arra szedett fájdalomcsillapító.



Előző este ugyanis a hölgy igen nagy mennyiségű benzokain tartalmú készítményt szedett be. A szert helyi érzéstelenítéskor használják. A kékülést pedig az okozta, hogy a vér átlagos 97-100 százalékos oxigéntartalma 88-ra esett, ami nagyon súlyos.

Az oxigénterápia nem segített, így a szint 67%-ra csökkent, ezért az orvosok kénytelenek voltak más megoldáshoz folyamodni. Mint kiderült, methemoglobinémiában szenved. Ez olyan hemoglobin molekula a vérben, amely oly erősen köti az oxigént, hogy azt nem képes a szövetek sejtjeinek leadni. Többnyire valamilyen mérgezés következménye (pl. gyilkos galóca), de okozhatja veleszületett enzimhiány is.

Az ilyen vér sokkal sötétebb színű, mint az oxigénben gazdag. Mindenesetre azt nem tudják, miért alakult ki a nőnél ez a probléma, és az már külön szerencse, hogy a beteg napról napra jobban van.