Levegőt!

Láthatatlan gyilkosok a négy fal között

hirdetés

A légszennyezésről legtöbbünknek a szmog jut eszébe, pedig biztonságosnak hitt otthonunkban is több száz, egészségünkre káros anyag található, melyek koncentrációja akár sokszorosan meghaladhatja az ablakon kívüli mértéket. Az Adj teret a tiszta levegőnek országos kampány a benti légszennyezés veszélyeire hívja fel a lakosság figyelmét.



“Egy átlagos családi házban több mint 800 féle káros anyag található a levegőben. Ezek között számos, rendkívül apró részecske is előfordul, amelyek akadály nélkül átjuthatnak a véráramba, és a szervezet különböző részein idézhetnek elő kóros elváltozásokat” – árulja el Lukács András, a Levegő Munkacsoport elnöke.



A lakásunkban található szennyező anyagok között megtalálhatóak a sütés, főzés során felszabaduló poliaromás szénhidrogének és nitrogén-oxidok, illetve a bútorokból, padlóból, festékekből származó illékony szerves vegyületek. A műanyag használati tárgyakból és műszaki cikkekből veszélyes égésgátlók és lágyítószerek párolognak, a lúgos háztartási tisztítószerek pedig irritálják a nyálkahártyánkat és gyengítik az immunrendszerünket. A gombák és poratkák állandó ki-bejáró vendégek otthonunkban és asztmát, valamint légúti betegségeket okozhatnak. Nem elhanyagolható a kültérből lakásunkba jutó nitrogén-oxidok, ózon vagy a rendkívül apró méretű részecskék káros hatása sem.



A fa- és szén tüzelésű kandallók, kályhák már a begyújtást követő rövid időn belül is nagy mennyiségű légszennyező anyaggal árasztják el a szobánkat.



A Levegő Munkacsoport mérései bebizonyították, hogy a piacon kapható porszívóknak több mint a fele a felszívott por egy részét – és velük a legkülönbözőbb ártalmas vegyületeket – átengedi, telefújva velük a lakás levegőjét, ezért azt tanácsolják, hogy porszívózás után alaposan szellőztessünk, és ha lehet, inkább mossunk fel mindenhol.

Legnagyobb veszélyben a kisgyermekek, várandós anyukák, idősek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők vannak.



A szakemberek azt javasolják, hogy ha például babát várunk, ne közvetlenül az újszülött érkezése előtti napokban-hetekben fessük ki, és rendezzük be új bútorokkal, játékokkal a gyerekszobát. Érdemes akár több hetet is várni, hogy gyártás, festés során felhasznált vegyi anyagok nagyobbik része elpárologhasson.

Mi a megoldás?

„A legfontosabb a rendszeres szellőztetés télen-nyáron egyaránt, amit igyekezzünk akkor megtenni, amikor kint a legkevésbé szennyezett a levegő. A rövid ideig tartó, intenzív légcsere nem hűti ki a lakást, de eltávolítja a felszaporodott légszennyezőket. Kerüljük a légfrissítők, illatosítók, gyertyák használatát, a felesleges új tárgyak felhalmozását és a dohányzást. Sütés, főzés során is fokozottan figyeljünk a légcserére és lakásfelújítás során válasszunk szerves oldószerektől mentes, vízbázisú festékeket. A szobanövények is segítenek, hiszen nem csak oxigént bocsátanak ki, de szennyező anyagokat is megkötnek, és javítják a közérzetet” – javasolja Tarr Katalin, a Levegő Munkacsoport Környezeti Tanácsadó Irodájának vezetője.



Szerencsére léteznek kifinomult megoldások a levegő tisztítására. A modern klímaberendezések nemcsak hűtenek, de a nanotechnológiának köszönhetően semlegesítik a levegőben lévő káros részecskéket és a kellemetlen szagokat. Emellett a bútorok, ruhák szöveteiben megbúvó baktériumokat, vírusokat, penészgombákat is elpusztítják.



Életünk 90%-át a négy fal között töltjük, éppen ezért nem mindegy, hogy milyen levegőt lélegzünk be. Teremtsünk hát egészséges környezetet saját magunk és családtagjaink részére!