Egészségügy

Még évekig eltarthat a szétválasztott bangladesi sziámi ikrek rehabilitációja

Még évekig eltarthat a fejüknél összenőtt és augusztus elején sikeresen szétválasztott bangladesi sziámi ikrek rehabilitációja, az egyik kislány már jól van, a másikat mélyaltatásban tartják, mindketten lázasak, vírusfertőzésen esnek át - mondták el a műtétsorozatot levezető magyar orvosok vasárnap budapesti sajtótájékoztatón.



Pataki Gergely, a teljes egészében magyar tervezésű és kivitelezésű, Operation Freedomnak (Szabadság hadművelet) elnevezett műtétsorozat fő koordinátora, a plasztikai sebészeti csapat vezetője elmondta: a fejüknél összenőtt sziámi ikreket a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány magyar orvosai választották szét augusztus 1-jén és 2-án, több mint 30 órás beavatkozás során a bangladesi Dakkában.

A műtétsorozat első szakaszában Dakkában Hudák István vezetésével endovaszkuláris módszerrel szétválasztották a közös agyi fő szállítóérszakaszt.



A második fázisban, Budapesten az év elején a vezetésével beültették és fél évig fokozatosan tágították a speciális magyar tervezésű szövettágító implantátumrendszert. Ez a "tágítás" 44 kisebb és 1 nagyobb plasztikai műtétet jelentett. A szövettágító implantátumokat sikerült hat hónap alatt olyan méretűre növelni, amely "világújdonságot jelent", és az így nyert saját szövetekkel sikerült pótolni a végső szétválasztás során keletkező kiterjedt sebet - mutatott rá Pataki Gergely.



Elmondta, a harmadik fázisban a koponyák és az agyak szétválasztása, az agyhártyák és a koponyafejbőr hiányzó részeinek pótlása történt meg Csókay András vezetésével. A "megaműtétet" 35 fős, magyar orvosokból és egészségügyi dolgozókból álló csapat végezte el.



A műtétsorozat nem ér véget, a másodlagos koponyarekonstrukciós műtétek és egyéb rehabilitációk még évekig eltarthatnak - közölte Pataki Gergely.



Elmondta azt is, hogy a két kislány agya "igen szorosan összetapadt, összenőtt", és eleve egy hosszú, körülbelül 20 órás műtétre készültek.



Pataki Gergely a műtét nagyon fontos mozzanatának nevezte, hogy a beavatkozás alatt háromszor is közösen imádkoztak a magyar csapat tagjai, valamint a muszlim, illetve a hindu orvosok.

Pataki Gergely plasztikai sebész, Hudák István érsebész, Csókay András idegsebész és Csapody Marcell aneszeziológus orvos (b-j) a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány magyar orvoscsapata által a közelmúltban szétválasztott bangladesi sziámi ikrek műtétsorozatáról tartott sajtótájékoztatón a fővárosi János Kórházban 2019. augusztus 18-án.

A két kislány állapotáról szólva elmondta, Rabeya "mosolyog, beszél, eszik, és édesanyja már ölbe is vehette". Rukaya viszont még mélyaltatásban van, esetében egy vírusfertőzés kritikus állapotot eredményezett.



Pataki Gergely, az alapítvány alapítója, közölte: a gyerekek neurológiai státuszát, további kilátásait a műtét után néhány hónappal lehet majd felmérni.



Kitért arra is, hogy a műtétsorozat eddig 21 hónapnyi tervezést igényelt, a beavatkozásokban több mint 100 magyar orvos vett részt aktívan vagy konzulensként, és eddig 55 ezer munkaóra van a csapat tagjai mögött. Megemlítette azt is, hogy csaknem 2 tonna felszerelést vittek magukkal Bangladesbe a végső műtéthez, ezek nagy részét otthagyták adományként.



Kérdésre válaszolva elmondta, hajnalban tértek vissza Bangladesből, fáradtak. A tervek szerint három-hat hónap múlva utazhatnak vissza Bangladesbe és folytatnák a műtétsorozatot.



Kiemelte, a műtétsorozatban számos magyar újítás szerepel, a már említett mellett a Csókay András által kikísérletezett "fogó ujjhegyre támasztás", amely a korábbinál sokkal precízebb mikrosebészeti manipulációt tett lehetővé az agyak szétválasztásánál. Világújdonságnak nevezte azt is, hogy a speciális műtétsorozatot egy fejlődő országban végezte el egy európai orvoscsoport.



Csókay András felidézte, 2017 november kérték fel őket az ikrek szétválasztására.



Csapody Marcell, az aneszteziológiai team vezetője azt emelte ki, hogy olyan helyzetekben kellett döntéseket hozniuk, amelyekben az evidencia alapú orvoslás nem nagyon nyújtott támpontot.



Hozzátette, a szövődmények kódolva voltak a műtét nagysága és jellege miatt. Rukaya egy bakteriális fertőzés okozta szeptikus sokk állapotában volt, ez már önmagában életveszélyes. Erre tevődött még rá a trópusi vírusos láz, és "padlóra küldte a gyermeket". A kisebb Rabeyánál is fellépett ez a vírusos láz, de nála "ekkora nagy pusztítást nem tudott végezni ez a betegség".



Kérdésre válaszolva Csapody Marcell azt mondta, Rukaya esetében számos szövődmény lépett fel, ezek okozták azt, hogy lényegesen gyengébb állapotban van testvérénél. Továbbá az ő agyát jobban megviselte a műtét, és ehhez szükséges tehermentesíteni, így nagy mennyiségű altatószert kap.



Hudák István azt emelte ki, hogy a sikerhez kellett a szakmai tudás, a szervezés és a hit. Hit nélkül nem lehetett volna megcsinálni ilyen bonyolult esetet - jelentette ki hozzátéve, hogy a továbbiakban még egy kis szerencsére lenne szükség.



A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a műtétsorozat eddig több mint 100 millió forintba került.