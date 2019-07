Kutatás

A csípős ételektől elbutulhatunk?

A normális testtömegindexű emberek valószínűleg érzékenyebbek a chilire, mint a túlsúlyosak, ezért hat jobban a memóriájukra és a súlyukra. 2019.07.25 02:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A rendszeresen chilit vagy jalapeno paprikát fogyasztó idősebb embereknél nagyobb a kockázata a demencia kialakulásának - ezt állapították meg a Dél-ausztráliai Egyetem és a Katari Egyetem tudósai egy hosszú távú kutatásban.



A 15 éven át folytatott vizsgálatban 4582 kínai vett részt, akik 55 éven felüliek voltak. A kutatók arra az eredményre jutottak, hogy a naponta több mint 50 gramm chilit fogyasztók kognitív hanyatlása felgyorsul. Az emlékezetvesztés még jelentősebb volt azoknál, akik soványak voltak.



A Sciencedaily.com tudományos-ismeretterjesztő portál által ismertetett kutatást a Katari Egyetem tudósa, Cumin Si vezette. A tanulmány szerint a naponta több mint 50 gramm chilit fogyasztóknál csaknem a duplájára nőtt a memóriavesztés és a kognitív hanyatlás kockázata.



"A chilinek az egészséges testsúly megőrzésével és a vérnyomás kordában tartásával kapcsolatos hasznáról korábbi tanulmányok már beszámoltak, mi azonban azt találtuk, hogy az idősebbek kognitív funkcióit károsítja" - mondta Cumin.



"A chili az egyik leggyakrabban használt csípős fűszer a világon, és az európai országokkal összehasonlítva Ázsiában különösen népszerű. Kína egyes térségeiben, köztük Szecsuánban és Hunanban csaknem minden harmadik felnőtt fogyaszt naponta csípős ételt" - magyarázta Li.



Korábbi tanulmányok szerint a chiliben található kapszaicin nevű aktív komponens felgyorsítja az anyagcserét, a zsírégetést és meggátolja az érrendszeri betegségeket. A most megjelent hosszú távú tanulmány azonban az első, amely azt vizsgálta, hogy milyen kapcsolat van a chilifogyasztás és a kognitív funkciók között.



A tanulmány szerint a sok chilit fogyasztók főleg az alacsony jövedelmű, kis testtömegindexű emberek közül kerültek ki, akik fizikailag sokkal aktívabbak voltak, mint a chilit nem evők.



A kutatók szerint a normális testtömegindexű emberek valószínűleg érzékenyebbek a chilire, mint a túlsúlyosak, ezért hat jobban a memóriájukra és a súlyukra.



A kutatók arra is rámutattak, hogy a kognitív hanyatlásban a műveltségi szint is szerepet játszhat, de mint mondták, ezt a kapcsolatot még vizsgálni kell.