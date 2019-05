Egészségügy

Nem sorolja többé a mentális rendellenességek közé a transzneműséget a WHO

hirdetés

Nem sorolja többé a mentális és viselkedésbeli rendellenességek közé a transzneműséget az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) - számolt be róla a BBC News.



A WHO szombaton elfogadott, új globális diagnosztikai kézikönyve számos nagy változást tartalmaz. A transzneműséget az újonnan elfogadott változatban már nem a mentális és viselkedésbeli rendellenességek között említik, hanem a szexuális egészség fejezetben.



Ahogy a szervezet egyik szakértője leszögezte: a transzneműség "valójában nem mentális egészségi állapot".



A Human Rights Watch nemzetközi emberi jogi szervezet szakértői szerint ennek a változtatásnak "világszerte felszabadító hatása lesz".



A WHO új kézikönyve, az ICD-11 szerint a transzneműséget az ember tapasztalt neme és a hozzárendelt neme közötti jelentős és tartós inkongruencia (össze nem illőség) határozza meg. A korábbi kézikönyv a nemi identitás zavaraként írta le az állapotot, és ennek megfelelősen a mentális és viselkedésbeli rendellenességek közé sorolta.



Lale Say, a WHO reprodukciós egészségi szakembere hangsúlyozta: a szakértők ma már többet tudnak a transzneműségről, világos, hogy nem a szellemi egészséggel van összefüggésben, és mivel a korábbi besorolás megbélyegzi a transzneműeket, fontos volt, hogy ezen változtassanak.



"A stigmatizáció visszaszorítása, ugyanakkor a szükséges egészségügyi beavatkozásokhoz való hozzáférés biztosítása érdekében egy másik fejezetbe helyeztük át" - fűzte hozzá.



Graeme Reid, a Human Rights Watch-nak a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű közösség jogaival foglalkozó igazgatója hangsúlyozta, hogy a kormányoknak az új követelményeknek megfelelően kell megváltoztatniuk egészségügyi rendszereiket és törvényeiket.



Az egyes országoknak 2022 januárjáig kell végrehajtaniuk a változtatásokat.