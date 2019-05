Veszély

Új, veszedelmes kullancs jött délről Magyarországra

2019.05.13

Új kullancsfaj jelent meg Magyarországon a Dunántúlon Somogy és Tolna megyében. Az új vérszívókról még keveset tudnak a szakértők, köz- és állat-egészségügyi veszélyeit vizsgálni kell - mondta az InfoRádióban a Magyar Kullancsszövetség elnöke, Kapiller Zoltán, aki szerint most már egész évben kullancsszezon van.



Magyarországon 42 kullancsfaj volt honos eddig, ebből tucatnyi támadta az állatokat és az embert, a többiek csak bizonyos erdei állatokon élősködtek. Most, hogy az elmúlt években a déli államok felől bejött Tolna és Somogy megébe az aranysakál, vele együtt bejött a rókakullancs eddig nem ismert alfaja, ami új kérdéseket vet fel, például hogy milyen köz- vagy állat-egészségügyi problémákat fog okozni a közeli jövőben.



Mint Kapiller Zoltán, a Magyar Kullancsszövetség elnöke az InfoRádióban elmondta, az utóbbi években most egész éves a kullancsszezon, és ezen belül is február végétől július közepéig van az első nagy rajzás, majd augusztus elejétől november közepéig egy kisebb.



"Ez nem jelenti azt, hogy a nyári szezonban nem kell tartani a kullancsoktól, sőt, ha valaki egy balatoni strandra vagy egy Duna-parti fürdőzésre megy, ott is egy-másfél óránként be kell lesni a fürdőnadrágba vagy a bikinibe kullancsvizit végett. Védekezni kell!" - hívta fel a figyelmet Kapiller Zoltán.



Ennek hogyanjáról elmondta: ha kirándulni megyünk, semmiképpen ne menjünk vadetetők, vadpihenők, vaditatók környékére, az általuk gyakran látogatott vidékekre, inkább a kijelölt turistautakon haladjunk.



"Kerti munka során nagyon ügyelni kell arra, hogy mely napszakban dolgozunk, ugyanis a kullancsok leginkább a reggeli és a délutáni órákban rajzanak ki előszeretettel. Minél magasabban van a nap, annál kevesebb kullancs van jelen.



Ha bozótirtásra kényszerülünk, azt inkább a déli órákban tegyük" - javasolta a szakember, aki szerint jó, ha tetőtől talpig lefújjuk magunkat kullancsriasztó készítménnyel, és minden kint tartózkodás során folyamatosan vizsgálgassuk magunkat.



Ha valakit már kullancscsípés ért, szigorúan tilos körömmel, csipesszel, olajjal nekiesni, ugyanis ilyenkor fuldoklásában fertőző anyagot köp ki magából; patikában kapható kullancskanalat kell használni. A fertőző kullancsok 94 százaléka a Lyme-kór valamelyik változatát fecskendezi áldozatába.