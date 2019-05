Orvostudomány

A demencia új típusát azonosították

Idős páciensek millióit diagnosztizálhatták korábban tévesen, akár egyharmaduk is a demencia egy másik formájában szenvedhet - írta a BBC hírportálja.



A most azonosított kór (LATE, limbic-predominant age-related TDP-43 encephalopathy) leginkább a 80 év felettieket sújtja. Ebben a korcsoportban öt ember közül egy szenved a betegségtől a tudósok szerint, akik több ezer elhunyt mintáit elemezve ismerték fel az új kórt.



Időnként csak a halál után lehet a demencia jeleit az agyban megfigyelni, nincs olyan teszt, amelyik kimutatná.



A LATE-re a TDP-43 nevű fehérjék agyi felhalmozódása jellemző, az Alzheimer-kórra két másik fehérje, az amiloid és a tau lerakódásai.



A tudósok régóta nagy erőkkel keresik a gyógymódot, a betegség sok oka és típusa miatt eddig eredménytelen volt a munka, az elbutulásra jelenleg sincs hatásos kezelés.



Az új kór jobb megismerése új gyógymódok kifejlesztéséhez vezethet a kutatók szerint.



Pete Nelson, a tanulmány vezető szerzője, a Kentucky Egyetem tudósa elmondta, hogy az általuk LATE-nek nevezett betegség mindig is jelen volt.



"Az Alzheimer-kór olyasmi, amiről mindenki tudja, hogy elbutulást okoz, ám más betegségek is állhatnak a tünetek hátterében. Amit mi LATE-nek neveztünk, az egyik leggyakoribb az okok közül. Sok a tennivaló, terápiákat kell kidolgozni rá, a mi munkánk jelentheti a kiinduló pontot - magyarázta.



Hozzátette, hogy az eddig Alzheimer-kórral diagnosztizáltak közül sokan kétség kívül az újonnan felfedezett betegségben szenvedtek.



Robert Howard, a University College London tudósa szerint "valószínűleg ez az utóbbi öt év legfontosabb tanulmánya a demencia kutatásában".