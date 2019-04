Egészségügy

Kullancsszövetség: mobilalkalmazás is segít a védekezésben

Mobilalkalmazással segíti a kirándulókat a Magyar Kullancsszövetség a kullancs által terjesztett betegségek megelőzésében - közölte a szövetség elnöke kedden az M1 aktuális csatorna és a Kossuth rádió közös műsorblokkjában.



Kapiller Zoltán azt mondta, az alkalmazás megmutatja, hogy az adott területen milyen kullancsfajok élnek, melyek veszélyesek az emberre és milyen betegségeket terjesztenek. Emellett a megelőzésről és a megelőzéshez szükséges eszközök - például kullancsriasztó, kullancseltávolító kanál, kullancsteszt - legközelebbi beszerzési helyéről is tájékoztat.



A betegséget terjesztő kullancsok száma folyamatosan nő, mert nincsenek téli fagyok, amelyekben az előző évi populáció elpusztulna. A felmelegedés miatt pedig egy új kullancsfaj is érkezett Magyarországra - ismertette.



Évente 50-100 ezer ember betegszik meg kullancs miatt, de az orvosok sok esetben nem jönnek rá, hogy ez áll a háttérben, mert a kullancs által terjesztett betegségek háromszáz egyéb klasszikus belgyógyászati betegséget imitálnak - hívta fel a figyelmet Kapiller Zoltán.



Az elnök szerint emiatt legalább a megyei székhelyeken centrumokat kellene létre hozni, ahol olyan orvosok, szakemberek dolgoznának, akik a kullancs által terjesztett fertőző betegségeket önállóan és kevert fertőzéses formában is felismerik.