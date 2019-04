Egy új kutatás szerint

Drasztikusan növelheti a betegségek kockázatát az elhízás

hirdetés

Drasztikusan növelheti a betegségek kockázatát az elhízás egy hosszú távú, nagy létszámú brit tanulmány szerint.



A kutatást az Európai Elhízástudományi Konresszus (ECO) vasárnap Glasgow-ban kezdődött éves ülésén mutatják be - írta a BBC hírportálja.



A tanulmány több mint 2,8 millió brit felnőtt adatait elemezte. Az eredmények azt mutatták, hogy akiknek 30-35 közötti a testtömegindexe (BMI, a testmagasság és a testtömeg hányadosa), azoknál 70 százalékkal nagyobb a szívelégtelenség kockázata, mint a normál súlyúaknál. (Elhízottnak a 30 BMI felettiek számítanak, egy 180 centiméteres, 100 kilogrammos, 45-54 éves férfi BMI-je 30,86.)



Akiknek 35-40 közötti a BMI-je, annak a diabéteszkockázata majdnem kilencszer, az alvási légzéskimaradás (apnoe) kockázata pedig 12-szer nagyobb, mint a normál súlyúaké.



A súlyosan elhízottak (40-45 közötti BMI) 12-szer nagyobb valószínűséggel lesznek cukorbetegek és 22-szer nagyobb az esélyük az alvási apnoéra. Ezek az emberek a szívelégtelenség, a magas vérnyomás és a magas vérzsírszint háromszoros kockázatával néznek szembe, valamint 50 százalékkal nagyobb eséllyel halnak meg idő előtt.



"Mivel az elmúlt 30 év alatt majdnem megháromszorozódott az elhízottak száma a világon, eredményeink súlyos közegészségügyi következményekre hívják fel a figyelmet" - mondta el Christiane Haase, a tanulmány vezető szerzője.



A kutatók több mint 2,8 millió felnőtt adatait elemezték, melyek a brit klinikai kutatási adatbázisból származtak és a 2000-2018 közötti időszakot ölelték fel.



A szerzők hangsúlyozták, hogy eredményeikből nem lehet szigorú ok-okozati összefüggést levonni. Kitértek arra is, hogy a résztvevők úgy kerültek a tanulmányba, hogy orvosnál jártak, aki valamilyen indokkal megmérte a súlyukat. Hozzátették, hogy a kutatás eredményeit más, nem mért tényezők is befolyásolhatták.