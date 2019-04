Környezetvédelem

Ilyen lesz az új fogkrém - videó

Ez az aprócska tabletta jelentősen csökkenti a műanyagszennyezést. Egyszerűen csak be kell kapni és ugyanúgy fogat mosni, mintha krémmel csinálnánk. Persze a legjobb, ha műanyag helyett máris fa vagy bambuszkefét használunk.



A Bite fogmosót 2017-ben találta ki Linday McCormik. Az egész azzal kezdődött, hogy saját magának keresett megoldást az utazásai során használt kistubusos fogkrémek helyett. Ezek nem csak rendkívül környezetszennyezőek, hanem tele vannak mindenféle tartósító- és egyéb vegyszerekkel.



Hamar vett is magának egy tablettakészítő gépet, és egyesével készítette a fogpirulákat, majd egyre több megrendelése lett és egyre hatékonyabb termelésre kellett átállnia.



Mára egy nők által vezetett, napenergiával működő laborban készülnek ezek a környezetkímélő és egészséges fogpaszták, a hölgy nagyon reméli, hogy másoknak is eszébe jutnak ilyen jó kis ötletek, amelyek egészségesek és a Földet is óvják.