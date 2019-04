Szemorvos

Hosszú távon káros a szemre az UV sugárzás

Hosszú távon káros hatásai lehetnek az ultraibolya sugárzásnak a szemre, és különböző szembetegségek gyakoriságát is növelheti - mondta Schneider Miklós, a Semmelweis Egyetem szemészeti klinikájának adjunktusa az M1 aktuális csatornán vasárnap.



A szürkehályog, kúszóhályog és bizonyos daganatok gyakoriságát is növelheti a káros sugárzás - sorolta, hozzátéve: rövid távon is érheti túl sok uv-sugárzás a szemet, például egy sítúrán. Ilyenkor védelem nélkül néhány óra alatt nagyon nagy energiájú uv-sugárzást kell elnyelnie a szem szaruhártyájának, amikor az megéghet, ezt nevezik hóvakságnak. Ez az egyetlen rövid időn belüli káros hatás, ami azonban spontán regenerálódik - mondta.



A szakorvos szerint a védekezéshez a legfontosabb a megfelelő uv-szűrős napszemüveg, ami blokkolja az uv-sugarakat. Az ár nem szempont, mert az uv-szűrő olcsó technológia, és minden optikai termékbe belerakható - mondta.