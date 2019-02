Kikutatták

A kisebb testvér csintalan és pajkos, az idősebb törekvőbb és okosabb

Aki tudja, milyen érzés, ha testvére van, az tudja azt is, milyen érzés a testvérféltékenység. Mindegy, hány gyerek van a családban, előbb-utóbb felüti a fejét a rivalizálás, a szülők szeretetéért vagy a barátokért, fiúkért, iskolai sikerekért vívott, olykor finom, máskor szinte vérre menő harc. De az, hogy a testvérek megítélése, szülői “kezelése”, és ebből fakadóan a személyisége is nagyon eltér családon belül, már bizonyított is - elemezte ki a Sassy.hu.



A YouGov felmérésében 1800 felnőttet vizsgáltak, természetesen olyanokat, akik testvérek voltak (vagy csak ketten, vagy akár többen is). A kérdőíves felmérésből kiderül, hogy a legkisebb testvérek csaknem fele, 46 százaléka számít a család “bohócának”, tehát mindenki úgy gondolja a családban – ők maguk is – hogy nekik van a legjobb humoruk, és ők a leghuncutabbak. 17 százalékuk azt is bátran ki merte jelenteni, hogy kicsi koruktól érzik, hogy ők a kedvencek, tehát a szüleik kivételeztek velük a nagyobb testvéreik rovására.



Egy 2017-es amerikai felmérés azt is bebizonyította, hogy a legkisebb testvérek hajlamosabbak a törvények áthágására, vagyis egyszerűbben fogalmazva nagyobb számban lesz belőlük bűnöző. Ezt a kutatók arra fogják, hogy a kicsinél a szülők már megengedőbbek, mint a nagy testvérnél, főleg az elsőszülöttnél, akit még volt erejük jóval szigorúbb szabályok szerint, következetesen nevelni. Ám a legkisebb gyerekre már “elfáradtak”, és sokkal több mindent ráhagytak. Ezért ezekből a gyerekekből nagyobb eséllyel válik szabálykerülő felnőtt.



A University of Scotland 2018-as kutatása azt is kimutatta, hogy az elsőszülötteknek általában magasabb az IQ-juk, ambíciózusabbak, és a karrierjükben gyakran sikeresebbek kistestvérüknél. Ezt szintén azzal magyarázzák, hogy a legnagyobbat a szülők sokkal szigorúbban nevelik, magasabb elvárásokat támasztanak vele szemben.



A kutatók egyetértenek abban, hogy a fenti jellegzetességek csak tendenciák, szép számmal akadnak kivételek. És az okok sem genetikaiak (tehát az idősebb testvér nem születik okosabbnak, a kisebb meg természetesen nem születik haszontalannak vagy bűnözőnek), ám az eltérő szülői bánásmód erősítheti bennük a fenti hajlamosító tényezőket.