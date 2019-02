Szabadidősport

A magyarok 33 százaléka sportol rendszeresen

A megkérdezett magyarok 11 százaléka vallotta azt, hogy azért sportol, mert örömét leli benne, míg az EU többi országában ez a mutató 30 százalékon áll. 2019.02.19 11:50 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A magyar lakosság 33 százaléka végez kisebb-nagyobb gyakorisággal intenzívebb testmozgást a legutóbbi Eurobarometer felmérés szerint.



Az európai uniós országokban élők sport- és fizikai aktivitásait vizsgáló kutatás alapján a többség heti két-három alkalommal szánja rá magát arra, hogy sportoljon. A tanulmány rámutatott: a megkérdezett magyarok 11 százaléka vallotta azt, hogy azért sportol, mert örömét leli benne, míg az EU többi országában ez a mutató 30 százalékon áll.



Lacza Gyöngyvér, a Testnevelési Egyetem docense a felmérést elemző közleményben hangsúlyozta: az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása szerint 18 éves kor felett legalább 2,5 órás alacsony, vagy minimum 75 perces magas intenzitású tréninget kellene hetente elvégezniük az embereknek, hogy karban tartsák a testüket, megőrizzék a fizikai kondíciójukat.



"Ezt a szintet ma még Magyarországon az európai átlagnál kevesebben teljesítik, de az mindenképpen pozitív fejlemény az elmúlt évtized trendjeit figyelve, hogy ha lassan is, de nő azoknak a száma, akik kipróbálnak különböző szabadidősportokat" - tette hozzá.



A docens felhívta a figyelmet: a hazai lakosság 75 százaléka legalább 2,5 órát ül naponta, de sokan a 8,5 órát is elérik.



Szerinte nem szerencsés tendencia, hogy a magyar emberek az uniós trendektől eltérően jobban szeretnek otthon sportolni (59 százalék), mint ellenőrzött körülmények közt egy edzőteremben, vagy éppen egyesületben (20 százalék). Erre azért tekint rizikóként, mert aki úgy edz, hogy nem konzultál közben szakemberrel, edzővel, az vélhetően sem fizikálisan, sem mentálisan nem éri el azt az eredményt, amit célként kitűzött maga elé.



Kiemelte, a Budapest 2019 Európa Sportfővárosa idei programsorozata sokat segíthet abban, hogy első körben a fővárosban, változást lehessen elérni a hazai sportolási szokásokat befolyásoló motivációk terén.



A sorozat részeként szombaton rendezik az első, ingyenesen látogatható lakossági szabadidősport- és életmód-konferenciát, a Testnevelési Egyetem Tárt Kapus Programját. Ezen elméleti és gyakorlati szakemberek segítségével az érdeklődők információkat kaphatnak az egyesületi és egyéni sportolási lehetőségekről, valamint táplálkozási, pszichológiai, egészségügyi tanácsadással egybekötött előadásokat is meghallgathatnak.