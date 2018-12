Infektológus

Négyezer HIV-fertőzött nem tud betegségéről Magyarországon

Még mindig fontos az AIDS-szűrés elvégzése, hiszen négyezer HIV-fertőzött nem tud betegségéről Magyarországon, az új hordozok pedig ebből a körből kerülnek ki - hívta fel a figyelmet Szlávik János, a Dél-Pesti Centrum Kórház infektológus főorvosa az AIDS elleni világnap alkalmából.



Az infektológus az M1 aktuális csatornán azt mondta, körülbelül kétezer ember tudja, hogy HIV-fertőzött Magyarországon, évente pedig mintegy 200-300 új hordozót regisztrálnak.



Fontos, hogy minél több új AIDS-szűrő állomás legyen országszerte, illetve az otthoni AIDS-teszt terjesztése a magyarországi gyógyszertárakban is hasznos lenne - hangsúlyozta.



Elmondta: a fertőzöttek megfelelő kezelés mellett gyakorlatilag vírusmentesek, nem fertőznek tovább, családot alapíthatnak. A rizikócsoportba tartozóknak - homoszexuálisoknak, intravénás droghasználóknak - kiemelten fontos, hogy elmenjenek szűrésre - fűzte hozzá Szlávik János.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 1988-ban döntött az AIDS elleni világnap megtartásáról, hogy ezzel is felhívja a figyelmet a kór elleni nemzetközi összefogásra. Az ENSZ AIDS-ellenes programjának (UNAIDS) eredeti, 2014-ben meghatározott célkitűzése az volt, hogy 2030-ig megakadályozzák a HIV-vírus terjedését. A cél azonban egyelőre nem látszik elérhetőnek, a világ bizonyos országaiban és régióiban a járvány ismét erősödik. Jelenleg nagyjából 37 millió HIV-fertőzött él a világon, a legtöbben Afrikában, és kellő anyagi források hiányában csak mintegy 60 százalékuk kap kezelést.



Magyarország a kedvezőbb HIV/AIDS járványügyi helyzetű országok közé tartozik.

Van olyan beteg, aki nem ebbe fog belehalni

A HIV-fertőzöttek száma csak akkor kezdene stagnálni vagy csökkenni Magyarországon, ha több szűrővizsgálatot végeznének, hogy kiderüljön, ki vírushordozó - mondta a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa.



Felhívta a figyelmet, hogy a - HIV-fertőzés utolsó szakaszaként kialakuló - AIDS-betegség lappangási ideje 10-15 év, a betegségben évente elhunyt 10-15 ember pedig mindig azok közül kerül ki, akik nem tudták, hogy fertőzöttek.



Minden negyedik-ötödik ember az AIDS-betegség végstádiumban jelentkezik, amikor már nem lehet biztosan meggyógyítani - tette hozzá.



Kitért arra is, hogy a várandósoknak nem kötelező a szűrés, pedig vírushordozó anyák miatt évente néhány csecsemő is HIV-pozitívan születik.



Magyarországon még nem kapható gyógyszertárakban HIV-teszt, de bíznak benne, hogy nemsokára bevezetik ezt a lehetőséget, és kötelezővé válik a terhes nők szűrése is - fűzte hozzá.



Közölte, a HIV-fertőzöttség ugyan nem gyógyítható, de rendkívül jól kezelhető. Akiről kiderül, hogy vírushordozó, élete végéig gyógyszeres kezelésben részesül, a gyógyszerek azonban korszerűek, és nincsenek súlyosabb mellékhatásaik.



Példaként említett egy beteget, aki 32 éve vírushordozó, de ma is él, dolgozik, családja van, és valószínűleg nem a HIV-vírus miatt fog meghalni.



A főorvos elmondta, hogy Magyarországon a fertőzött nők száma 10 százalék körüli.



Kiemelte, hatalmas a tudatlanság a betegséggel kapcsolatban, az emberek félnek a betegektől és félnek a fertőzéstől is, ugyanakkor mindenki úgy érzi, hogy őt nem támadhatja meg a betegség.



Ujhelyi Eszter, a Dél-Pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet molekuláris biológiai laboratóriumának vezetője azt hangoztatta, hogy a szűrővizsgálat állami támogatására lenne szükség, most ugyanis csak szervezetektől és cégektől kapnak segítséget.



Elmondta, a VIII. kerületi önkormányzat saját forrásból biztosítja a józsefvárosi várandós nők HIV- és hepatitis-szűrését, valamint október óta a Szent Kozma Egészségügyi Központban minden kedden és csütörtökön ingyenes és megvárható HIV-gyorstesztet végeznek a Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és a Pozitív Élet Alapítvány szervezésében.



Kiemelte, fontos tudatosítani az emberekben, hogy ki vannak téve a veszélynek, ha nem vigyáznak.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) döntése értelmében 1988 óta december elseje az AIDS világnapja. Becslések szerint 1983., az első megbetegedés regisztrálása óta több mint 77 millióan fertőződtek meg a vírussal, 50 százalékuk pedig meg is halt AIDS-betegségben. 2000 és 2017 között 27,4 millióról 36,9 millióra emelkedett a HIV-vírussal élők száma, 2017-ben pedig 1,8 millió új beteget regisztráltak. A gyógyszerek fejlődésével azonban egyre többen részesülhetnek kezelésben: míg 2000-ben 611 ezren, 2017-ben már 21,7 millióan kaptak ellátást.