Gasztronómia

Sajtfogások - Kötet a magyar sajtok világáról

Sajtfogások - Legelőtől a tányérig címmel tekinti át a magyar sajtok világát Segal Viktor és Sándor Tamás számos receptet és fotót is tartalmazó, a napokban megjelenő könyve. 2018.11.30 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Egy sajtnak is megvan a maga története a legelőtől az asztalig, hiszen nemcsak a készítés módja határozza meg a sajt ízét, hanem a sajtkészítő mester tudása, szenvedélye is - mondta el a kötet pénteki budapesti bemutatóján Kis Miklós vidékfejlesztésért felelős államtitkár.



Ez a kiadvány egyszerre szakácskönyv, tankönyv, útikönyv és egy kicsit katalógus is; számtalan tényt, adatot, történetet fűz össze egy kötetbe, teljes képet adva a magyar sajtok világáról - méltatta a kiadványt.



Kis Miklós emlékeztetett arra, hogy a Vidékfejlesztési Program keretében már több mint 157 milliárd forintnyi támogatást ítéltek oda a tejágazat szereplőinek, a tejfeldolgozás támogatására pedig 11 milliárd forint pályázati keretösszeg áll rendelkezésre.



Emellett a szaktárca ősszel új pályázatokat hirdetett, amelyek révén egy 50 milliárd forintos keret a mezőgazdasági termékek feldolgozására irányuló beruházások megvalósítását, további 680 millió forint pedig a juh- és kecsketartók támogatását teszi lehetővé.



Halkó Gabriella, a Sajtfogásokat megjelentető Ridikül Magazin Kiadó vezetője megjegyezte: a könyvben szereplő sajtkészítő mesterek az elmúlt évtizedekben arra tették fel az életüket, hogy kikísérletezzék a kötetben szereplő sajtokat és tökélyre fejlesszék azokat.



Mint elárulta, a Sajtfogásokhoz Acsai Miklós fotográfus 10 ezernél is több felvételt készített, ezek közül a 300 legjobb kép került a kötetbe.



Vida József, a Sajtfogások megjelenését támogató Takarék Csoport elnök-vezérigazgatója minőségében és tartalmában hiánypótló kiadványként méltatta a 336 oldalon 28 elhivatott sajttermelőt, 68 receptet, valamint 23 éttermet, bisztrót, pékséget és cukrászdát bemutató kötetet.



Segal Viktor séf, a Sajtfogások gasztronómiai tanácsadója elmondta, hogy a kötet egyszerre ismerteti meg az olvasóval a hazai sajtokat, a sajtkészítőket, de a recepteket jegyző 34 séfet, cukrászt és péket is.



Sándor Tamás sajtmester, a kötet társszerzője hozzátette: céljuk az volt, hogy a kiadvány áttekintse a magyar sajtok világát a friss sajtoktól - zsendice, orda, gomolya - a lágy sajtokon át az érlelt nemespenészes és kemény sajtokig.



A bor-sajt párosításokról szóló fejezetet Mészáros Gabriella nemzetközi borakadémikus jegyzi, Knap Gábor szakújságíró pedig a sörök és sajtok közös világába vezeti be az olvasót a napokban a könyvesboltokba kerülő Sajtfogások lapjain.