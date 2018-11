Egészségügy

GOKI: elvégezték a negyvenedik gyermek-szívtranszplantációt

hirdetés

Az intézmény pénteki, az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint egy 16 éves fiún végezték el a beavatkozást, akinél - egy gyermekkorban ritka betegség miatt - először műszívet ültettek be, majd október közepén esett át a szívátültetésen. A fiú jól van, a karácsonyt már otthon töltheti.



Mint írták, a fiatalt tavasszal néhány nap hányás, nehézlégzés, köhögés miatt vették fel a területileg illetékes kórházba. Állapota romlott, máj és veseelégtelenségre utaló tünetek jelentkeztek nála, ezért speciális májgyulladás gyanúja is felmerült. A Szent László kórház gyermekintenzív osztályára utalták, ahol a tünetek hátterében szívizombetegség gyanúját mutatták ki, ezért a GOKI Gyermekszív Központba került.



A súlyos szívelégtelenség miatt idén márciusban egy bal kamrába helyezhető keringéstámogató eszközt (műszívet) kapott, amivel a fiú hónapokra hazamehetett és megkötésekkel ugyan, de csaknem normális életet élhetett. Szeptemberben került fel a szívtranszplantációs várólistára, és a hónap végén el is végezték az átültetést. A fiút három hét kórházi kezelés után hazaengedték. Azóta jól van, állapota szépen javul. Iskolai tanulmányait 4-6 hónapig magántanulóként folytatja, utána ismét a serdülők megszokott életét élheti, terhelési korlátozás nélkül - közölte az intézmény.



A GOKI-ban 2007. október 18-án történt az első gyermekkori szívtranszplantáció, amit ezután az egyre bonyolultabb anatómiai helyzetekben és egyre fiatalabb korban elvégzett beavatkozások követtek.



Az intézetben a legsúlyosabb betegek életben tartása és a lehető legjobb állapotban történő szívtraszplantációja érdekében elindult a gyermekek keringéstámogatásának (műszívkezelésének) programja. Néhány éve megkezdődött a veleszületett szívfejlődési rendellenességben szenvedő felnőttek transzplantációs programja is, amelyet szintén a GOKI-ban végeznek egyedül az országban. Eddig már tíz ilyen felnőtten végeztek el szívtranszplantációt - írták.