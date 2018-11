Ünnep

Katalint házasságszerző szentnek tartotta a néphagyomány

Ezen a napon a kíváncsi férfiak párnájuk alá helyeztek valamilyen női ruhaneműt, és azt remélték megálmodják ki lesz a jövendőbelijük... 2018.11.25 11:26 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Katalint házasságszerző szentnek tartotta a néphagyomány - mondta Tátrai Zsuzsa néprajzkutató az M1 aktuális csatornán vasárnap délelőtt.



Ezen a napon a kíváncsi férfiak párnájuk alá helyeztek valamilyen női ruhaneműt, és azt remélték megálmodják ki lesz a jövendőbelijük. A lányok ilyenkor egy ágat tettek a vízbe, ez volt a Katalin-ág, de élt még a szokás december 4-én is, akkor Borbála-ág, továbbá december 13-án is, akkor Luca-ág néven. Ha ez az ág karácsonyig kivirágzott, abból arra lehetett következtetni, hogy férjhez megy az illető - mondta a néprajzkutató.



Emellett Katalin napjához egy időjárási jóslat is kötődik: ha Katalin kopog, akkor karácsony locsog, s ha Katalin locsog, akkor karácsony kopogni fog.



Tátrai Zsuzsa azt is elmondta, hogy a hagyomány szerint ilyenkor lehet utoljára bálokat rendezni. November 30-án van András nap, és az ahhoz legközelebb eső vasárnap Advent első vasárnapja. Advent idején pedig tilos a lakodalom, minden hangos mulatság. Ilyenkor ugyanis testi és lelki felkészülést vártak el a karácsonyra.



András nap az egyik legfontosabb házasságjósló nap volt. Ilyenkor például megrugdosták a disznóólat, és ahányat röffentett a disznó, annyi év múlva ment férjhez a lány. Emellett a dombról azt figyelték, honnan hallani a kutyaugatást, mert abból az irányból érkezik majd a jövendőbeli.



Emellett András napot disznóölő Szent András napjának is nevezik, mivel általában ilyenkor fordult olyan hűvösre az idő, hogy el lehessen kezdeni a disznóöléseket - fejtette ki a néprajzkutató.