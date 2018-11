Étrend

A disznózsírnál is veszélyesebb a szuperegészségesnek tartott kókuszolaj?

Eddig azt lehetett hallani a kókuszolajról, hogy maga a szuperegészség, a Harvard egyik professzora viszont éppen ellenkezőleg gondolja: az színtiszta méreg - írta a Szuperfarm.



Az érdekes megállapításra Karin Michels harvardi professzor és a német Freiburg Egyetem Megelőzés és Tumor Járványtan Intézetének igazgatója jutott, akik szerint

"az amúgy nagyon egészségesnek tartott kókuszolaj „az egyik legrosszabb élelmiszer, amit csak ehetünk”, szerinte még a disznózsírnál is veszélyesebb."



Ezzel pedig egyenesen szembemegy azzal a vélekedéssel, hogy a kókuszolaj is egy superfood, azaz szuperélelmiszer lenne.



A szakértő azzal indokolta kijelentését, hogy a kókuszolaj a benne lévő magas telített zsírsavak aránya miatt – több mint 80% telített zsírt tartalmaz, ez duplája a disznózsírnak – növeli a vérünkbe kerülő rossz, vagyis az úgynevezett LDL-koleszterin szintjét, ami pedig a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát növeli.



Az Amerikai Egészségügyi Szervezet is osztja ezt a véleményt: „ezzel szemben a kókuszolajnak nincs ismert jótékony hatása, a használatát nem javasoljuk”. És a Brit Táplálkozástudományi Alapítvány is hasonlóan érvel ellene, bár annyit finomít, hogy „kismértékben szabad fogyasztani egy egészséges, kiegyensúlyozott étrend részeként”.



A londoni táplálkozástudományi szakértő, Lily Soutter szerint sem szabad veszélyes élelmiszernek beállítani, hiszen egyetlen élelemiszer sem mondható színtisztán jónak vagy rossznak, így nem is kell lemondani róla, csak oda kell rá figyelni, mennyit fogyasztunk belőle: a nőknek napi 20 gram, a férfiaknak pedig 30 gram az ajánlott mennyiség.