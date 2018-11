Gusztustalan ételek

Ebbe a múzeumba jobb, ha üres gyomorral megy - videók

A Disgusting Food Museumben – mint a nevéből is kiderül – olyan ételeket állítanak ki, amelyeket csak az igazán ínyenc vagy éppen az erős gyomrú látogatók fognak étvágygerjesztőnek látni. A múzeumban különféle nemzetek ételeit állítják ki, olyanokat, amelyek sok esetben az adott országban értékes finomságnak számítanak. Ilyen például az egérbor: az egérkölyköket rizsborba fojtják, majd egy évig érlelik, mielőtt elfogyasztják.



A múzeumban látható egy adag kale pache is, amely Iránban, Afganisztánban, Örményországban és Irakban igen népszerű étel, és amely egy bárányfejből és patából készített leves. A fejet és a patákat napokig hideg vízbe áztatják, majd órákon keresztül forralják, hogy megszabaduljanak az iszonyatos bűztől. De van itt fűszeres nyúlfej is, egészben, ami egyes kultúrákban igazi ínyencség.



Az igazán erős gyomrúak megtekinthetnek egy kacsatojást is, ami csupán annyiban különbözik egy átlagos tojástól, hogy csaknem száz napos. A tojásokat több hónapig agyaggal, kőrisporral, hamuval és sóval tartósítják, míg a tojásfehérje fekete áttetsző zselévé, a sárgája sötétzöldes-szürkés nyálkává alakul.



A múzeum október 31-én nyílt meg Malmöben.